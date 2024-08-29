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Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино - РИА Новости, 29.08.2024
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05:02 29.08.2024
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Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино
Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино - РИА Новости, 29.08.2024
Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:02
2024-08-29T05:02
специальная военная операция на украине
работино
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Астра". "Координаты цели получили от средств артиллерийской разведки и БПЛА. Выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по скоплению живой силы", - сказал он. По словам "Астры", после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции. "Радиус поражения - футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый "проходимый" инструмент... Самое главное у нас - мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать", - рассказал офицер. Он добавил, что за время спецоперации его расчет наносил удары по самым разным целям: живой силе противника, орудиям, РСЗО и танкам ВСУ.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино

Расчет РСЗО "Град" поразил скопление живой силы ВСУ севернее Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Астра".
"Координаты цели получили от средств артиллерийской разведки и БПЛА. Выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по скоплению живой силы", - сказал он.
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По словам "Астры", после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции. "Радиус поражения - футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый "проходимый" инструмент... Самое главное у нас - мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать", - рассказал офицер.
Он добавил, что за время спецоперации его расчет наносил удары по самым разным целям: живой силе противника, орудиям, РСЗО и танкам ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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