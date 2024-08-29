https://ria.ru/20240829/rszo-1969105053.html

Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино

Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино - РИА Новости, 29.08.2024

Расчет РСЗО "Град" поразил скопление сил ВСУ под Работино

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:02

2024-08-29T05:02

2024-08-29T05:02

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным "Астра". "Координаты цели получили от средств артиллерийской разведки и БПЛА. Выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по скоплению живой силы", - сказал он. По словам "Астры", после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции. "Радиус поражения - футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый "проходимый" инструмент... Самое главное у нас - мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать", - рассказал офицер. Он добавил, что за время спецоперации его расчет наносил удары по самым разным целям: живой силе противника, орудиям, РСЗО и танкам ВСУ.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

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