https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969112735.html

В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе

В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе - РИА Новости, 29.08.2024

В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе

Обсуждение возможности возобновления работы Русского дома в Братиславе, столице Словакии, ведётся со словацкой стороной, но говорить о сроках пока... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:32

2024-08-29T07:32

2024-08-29T07:33

словакия

братислава

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

брикс

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обсуждение возможности возобновления работы Русского дома в Братиславе, столице Словакии, ведётся со словацкой стороной, но говорить о сроках пока преждевременно, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Я сейчас не готов ответить, когда будет открыт конкретно этот Русский дом, но то, что обсуждение, переговоры ведутся в том числе нашего посольства со словацкой стороной, это присутствует", - сказал замглавы Россотрудничества на полях Международного муниципального форума БРИКС. Он отметил, что при взаимодействии с посольством России в Братиславе ведётся мониторинг целесообразности открытия этого Русского дома. В апреле 2023 года глава Россотрудничества Евгений Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в январе, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Как рассказал Примаков РИА Новости впоследствии, возобновление работы Русского дома в Словакии возможно. Позже он уточнил: российская сторона не будет напрашиваться для открытия Русского дома, но рассмотрит словацкую инициативу на эту тему, если она поступит.

https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html

https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html

словакия

братислава

россия

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словакия, братислава, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс, в мире