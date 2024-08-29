https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969112735.html
В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе
В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе - РИА Новости, 29.08.2024
В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе
Обсуждение возможности возобновления работы Русского дома в Братиславе, столице Словакии, ведётся со словацкой стороной, но говорить о сроках пока... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:32
2024-08-29T07:32
2024-08-29T07:33
словакия
братислава
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
брикс
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обсуждение возможности возобновления работы Русского дома в Братиславе, столице Словакии, ведётся со словацкой стороной, но говорить о сроках пока преждевременно, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Я сейчас не готов ответить, когда будет открыт конкретно этот Русский дом, но то, что обсуждение, переговоры ведутся в том числе нашего посольства со словацкой стороной, это присутствует", - сказал замглавы Россотрудничества на полях Международного муниципального форума БРИКС. Он отметил, что при взаимодействии с посольством России в Братиславе ведётся мониторинг целесообразности открытия этого Русского дома. В апреле 2023 года глава Россотрудничества Евгений Примаков называл Словакию в числе стран, где работа Русских домов заморожена. Словацкое издание Pravda сообщило в январе, что министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила ранее введенный запрет на сотрудничество с РФ, Белоруссией в области культуры. Как рассказал Примаков РИА Новости впоследствии, возобновление работы Русского дома в Словакии возможно. Позже он уточнил: российская сторона не будет напрашиваться для открытия Русского дома, но рассмотрит словацкую инициативу на эту тему, если она поступит.
https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html
https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html
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словакия, братислава, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс, в мире
Словакия, Братислава, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), БРИКС, В мире
В Россотрудничестве рассказали о переговорах по Русскому дому в Братиславе
Возобновление работы Русского дома в Братиславе обсуждают со словацкой стороной