https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969109882.html

В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами

В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами - РИА Новости, 29.08.2024

В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами

Новой угрозы остановки работы Русских домов подобно той, с которой учреждения столкнулись ранее из-за политики государств Европы, сейчас не наблюдается,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:32

2024-08-29T06:32

2024-08-29T06:32

словения

словакия

хорватия

евгений примаков

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новой угрозы остановки работы Русских домов подобно той, с которой учреждения столкнулись ранее из-за политики государств Европы, сейчас не наблюдается, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в апреле 2023 года сообщил РИА Новости, что работа Русских домов приостановлена в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии. "Мы сейчас не видим никаких угроз по закрытию. Вот этот негативный тренд, который был в первый год ведения специальной военной операции, когда неосознанные, ничем не мотивированные действия правительств европейских государств приводили к разрыву гуманитарных отношений, сейчас эта тенденция не наблюдается", - сказал Шевцов на полях Международного муниципального форума БРИКС.

https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html

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словения, словакия, хорватия, евгений примаков, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире