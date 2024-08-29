https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969109882.html
В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами
В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами - РИА Новости, 29.08.2024
В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами
Новой угрозы остановки работы Русских домов подобно той, с которой учреждения столкнулись ранее из-за политики государств Европы, сейчас не наблюдается,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:32
2024-08-29T06:32
2024-08-29T06:32
словения
словакия
хорватия
евгений примаков
брикс
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новой угрозы остановки работы Русских домов подобно той, с которой учреждения столкнулись ранее из-за политики государств Европы, сейчас не наблюдается, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в апреле 2023 года сообщил РИА Новости, что работа Русских домов приостановлена в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии. "Мы сейчас не видим никаких угроз по закрытию. Вот этот негативный тренд, который был в первый год ведения специальной военной операции, когда неосознанные, ничем не мотивированные действия правительств европейских государств приводили к разрыву гуманитарных отношений, сейчас эта тенденция не наблюдается", - сказал Шевцов на полях Международного муниципального форума БРИКС.
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словения, словакия, хорватия, евгений примаков, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Словения, Словакия, Хорватия, Евгений Примаков, БРИКС, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами
Замглавы Россотрудничества: новая угроза остановки Русских домов отсутствует