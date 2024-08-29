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Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта

Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта - РИА Новости, 29.08.2024

Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта

Участники пленарной дискуссии ", прошедшей 29 августа в Уфе в рамках церемонии награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:15

2024-08-29T19:15

2024-08-29T19:32

экономика

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники пленарной дискуссии ", прошедшей 29 августа в Уфе в рамках церемонии награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Приволжского федерального округа, пришли к единому мнению: имидж страны – это основа успешного экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Было отмечено, что для потребителя первично именно восприятие страны, а имидж продукции за ним подтянется. Поэтому важно на всех уровнях вести проактивную коммуникацию о современной России, делиться с миром тем, чем живет страна, что ценят и чем гордятся ее жители. Так и формируется национальный бренд, и экспортный бренд в том числе", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие представители органов власти федерального и регионального уровня, в том числе из Узбекистана и Беларуси, институтов развития, деловых объединений, бизнеса и экспертного сообщества.Модератором выступил директор "РБК Уфа" Равиль Ватолин."На первом этапе знакомства с продукцией какой-либо страны иностранные покупатели обращают внимание на товары с подтвержденным качеством. Именно такую гарантию они получают, приобретая наши изделия с "птичкой". Этот знак становится визитной карточкой российских брендов и служит локомотивом для экспорта", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он подчеркнул, что выход на новые рынки и закрепление на них требует четкого позиционирования под брендом, который транслирует потребителям ценности качества, надежности, экологичности и доверия.Именно таким знаком качества является национальный бренд "Сделано в России", под которым РЭЦ продвигает сотни компаний за рубежом."Первый шаг, который нужно сделать компаниям, стремящимся масштабироваться и усилить свои позиции за рубежом - это подтвердить свою конкурентоспособность, получив сертификат "Сделано в России". Процесс подачи заявки - довольно простой и быстрый, а сам сертификат предоставляется бесплатно", - добавил Солодов.О мерах поддержки для экспортеров и развитии национального бренда рассказал и.о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности РФ Артур Галиуллин."Российским экспортерам необходимо выходить на новые ниши и закрепляться на новых рынках. Этому, безусловно, способствует реализация мероприятий нашего национального проекта, а именно новый федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" и, разумеется, программа "Сделано в России". Конечно, мы будем уделять особое внимание поддержке наших компаний в опорных странах", - сказал Галиуллин.По теме дискуссии также высказался и представитель Башкортостана."Любые региональные инициативы в сфере продвижения брендов также необходимо объединять в одну федеральную программу. Ведь мы все занимаемся одним и тем же: повышением узнаваемости и ценности российских товаров на внутреннем и международном рынках", - первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия