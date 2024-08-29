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Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта - РИА Новости, 29.08.2024
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19:15 29.08.2024 (обновлено: 19:32 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969315900.html
Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта
Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта - РИА Новости, 29.08.2024
Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта
Участники пленарной дискуссии ", прошедшей 29 августа в Уфе в рамках церемонии награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:15
2024-08-29T19:32
экономика
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники пленарной дискуссии ", прошедшей 29 августа в Уфе в рамках церемонии награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Приволжского федерального округа, пришли к единому мнению: имидж страны – это основа успешного экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Было отмечено, что для потребителя первично именно восприятие страны, а имидж продукции за ним подтянется. Поэтому важно на всех уровнях вести проактивную коммуникацию о современной России, делиться с миром тем, чем живет страна, что ценят и чем гордятся ее жители. Так и формируется национальный бренд, и экспортный бренд в том числе", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие представители органов власти федерального и регионального уровня, в том числе из Узбекистана и Беларуси, институтов развития, деловых объединений, бизнеса и экспертного сообщества.Модератором выступил директор "РБК Уфа" Равиль Ватолин."На первом этапе знакомства с продукцией какой-либо страны иностранные покупатели обращают внимание на товары с подтвержденным качеством. Именно такую гарантию они получают, приобретая наши изделия с "птичкой". Этот знак становится визитной карточкой российских брендов и служит локомотивом для экспорта", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он подчеркнул, что выход на новые рынки и закрепление на них требует четкого позиционирования под брендом, который транслирует потребителям ценности качества, надежности, экологичности и доверия.Именно таким знаком качества является национальный бренд "Сделано в России", под которым РЭЦ продвигает сотни компаний за рубежом."Первый шаг, который нужно сделать компаниям, стремящимся масштабироваться и усилить свои позиции за рубежом - это подтвердить свою конкурентоспособность, получив сертификат "Сделано в России". Процесс подачи заявки - довольно простой и быстрый, а сам сертификат предоставляется бесплатно", - добавил Солодов.О мерах поддержки для экспортеров и развитии национального бренда рассказал и.о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности РФ Артур Галиуллин."Российским экспортерам необходимо выходить на новые ниши и закрепляться на новых рынках. Этому, безусловно, способствует реализация мероприятий нашего национального проекта, а именно новый федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" и, разумеется, программа "Сделано в России". Конечно, мы будем уделять особое внимание поддержке наших компаний в опорных странах", - сказал Галиуллин.По теме дискуссии также высказался и представитель Башкортостана."Любые региональные инициативы в сфере продвижения брендов также необходимо объединять в одну федеральную программу. Ведь мы все занимаемся одним и тем же: повышением узнаваемости и ценности российских товаров на внутреннем и международном рынках", - первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
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экономика, россия
Экономика, Россия

Программа продвижения "Сделано в России": локомотив для экспорта

© Фото : пресс-служба РЭЦУчастники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" в Уфе
Участники пленарной дискуссии Национальные бренды: новые горизонты для экспорта в Уфе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Участники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" в Уфе
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники пленарной дискуссии ", прошедшей 29 августа в Уфе в рамках церемонии награждения окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Приволжского федерального округа, пришли к единому мнению: имидж страны – это основа успешного экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Было отмечено, что для потребителя первично именно восприятие страны, а имидж продукции за ним подтянется. Поэтому важно на всех уровнях вести проактивную коммуникацию о современной России, делиться с миром тем, чем живет страна, что ценят и чем гордятся ее жители. Так и формируется национальный бренд, и экспортный бренд в том числе", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие представители органов власти федерального и регионального уровня, в том числе из Узбекистана и Беларуси, институтов развития, деловых объединений, бизнеса и экспертного сообщества.
Модератором выступил директор "РБК Уфа" Равиль Ватолин.
"На первом этапе знакомства с продукцией какой-либо страны иностранные покупатели обращают внимание на товары с подтвержденным качеством. Именно такую гарантию они получают, приобретая наши изделия с "птичкой". Этот знак становится визитной карточкой российских брендов и служит локомотивом для экспорта", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он подчеркнул, что выход на новые рынки и закрепление на них требует четкого позиционирования под брендом, который транслирует потребителям ценности качества, надежности, экологичности и доверия.
Именно таким знаком качества является национальный бренд "Сделано в России", под которым РЭЦ продвигает сотни компаний за рубежом.
"Первый шаг, который нужно сделать компаниям, стремящимся масштабироваться и усилить свои позиции за рубежом - это подтвердить свою конкурентоспособность, получив сертификат "Сделано в России". Процесс подачи заявки - довольно простой и быстрый, а сам сертификат предоставляется бесплатно", - добавил Солодов.
О мерах поддержки для экспортеров и развитии национального бренда рассказал и.о. директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности РФ Артур Галиуллин.
"Российским экспортерам необходимо выходить на новые ниши и закрепляться на новых рынках. Этому, безусловно, способствует реализация мероприятий нашего национального проекта, а именно новый федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" и, разумеется, программа "Сделано в России". Конечно, мы будем уделять особое внимание поддержке наших компаний в опорных странах", - сказал Галиуллин.
По теме дискуссии также высказался и представитель Башкортостана.
"Любые региональные инициативы в сфере продвижения брендов также необходимо объединять в одну федеральную программу. Ведь мы все занимаемся одним и тем же: повышением узнаваемости и ценности российских товаров на внутреннем и международном рынках", - первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
 
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