https://ria.ru/20240829/rossiya-1969279115.html

"Вопреки". На Западе признали успех России

"Вопреки". На Западе признали успех России - РИА Новости, 29.08.2024

"Вопреки". На Западе признали успех России

Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:32

2024-08-29T16:32

2024-08-29T16:34

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters."Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — пишет издание.Отмечается, что в июле промышленное производство России выросло на более, чем три процента по сравнению с показателями в июне, а рост российского ВВП в первом полугодии составил 4,6 процента."Такие данные свидетельствуют о том, что российская экономика держится, несмотря на западные экономические санкции и проблемы с международными расчётами", — заключает Reuters.Как отмечал президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html

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россия, сша, москва, владимир путин