"Вопреки". На Западе признали успех России
Reuters: экономика России процветает вопреки западным санкциям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters.
"Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — пишет издание.
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Отмечается, что в июле промышленное производство России выросло на более, чем три процента по сравнению с показателями в июне, а рост российского ВВП в первом полугодии составил 4,6 процента.
"Такие данные свидетельствуют о том, что российская экономика держится, несмотря на западные экономические санкции и проблемы с международными расчётами", — заключает Reuters.
Как отмечал президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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