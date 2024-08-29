Рейтинг@Mail.ru
"Вопреки". На Западе признали успех России - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 29.08.2024 (обновлено: 16:34 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969279115.html
"Вопреки". На Западе признали успех России
"Вопреки". На Западе признали успех России - РИА Новости, 29.08.2024
"Вопреки". На Западе признали успех России
Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:32
2024-08-29T16:34
россия
сша
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters."Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — пишет издание.Отмечается, что в июле промышленное производство России выросло на более, чем три процента по сравнению с показателями в июне, а рост российского ВВП в первом полугодии составил 4,6 процента."Такие данные свидетельствуют о том, что российская экономика держится, несмотря на западные экономические санкции и проблемы с международными расчётами", — заключает Reuters.Как отмечал президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html
https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин
Россия, США, Москва, Владимир Путин
"Вопреки". На Западе признали успех России

Reuters: экономика России процветает вопреки западным санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Несмотря на западные санкции российская экономика не испытывает трудностей, передает Reuters.
"Она демонстрирует уверенный рост во многих секторах, в то время как безработица остается на рекордно низком уровне", — пишет издание.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
США расширили санкции против России
23 августа, 17:42
Отмечается, что в июле промышленное производство России выросло на более, чем три процента по сравнению с показателями в июне, а рост российского ВВП в первом полугодии составил 4,6 процента.
"Такие данные свидетельствуют о том, что российская экономика держится, несмотря на западные экономические санкции и проблемы с международными расчётами", — заключает Reuters.
Как отмечал президент России Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В США оценили влияние санкций на политику Путина и состояние России
22 августа, 22:30
 
РоссияСШАМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала