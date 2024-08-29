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VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России - РИА Новости, 29.08.2024
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10:40 29.08.2024 (обновлено: 10:45 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969143605.html
VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России
VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России - РИА Новости, 29.08.2024
VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России
"Вконтакте" заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России, об этом холдинг сообщил на своем сайте. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:40
2024-08-29T10:45
технологии
россия
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"Вконтакте" заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России, об этом холдинг сообщил на своем сайте."VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео в едином хранилище на основе собственной разработки – one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ", — говорится в сообщении.В компании уточнили, что в хранилище собран весь контент их платформы: шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.VK в начале августа сообщил РИА Новости, что Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России.
https://ria.ru/20240828/video-1968873085.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

VK заявил о создании крупнейшего в России облачного хранилища видеоконтента

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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"Вконтакте" заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России, об этом холдинг сообщил на своем сайте.
"VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео в едином хранилище на основе собственной разработки – one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ", — говорится в сообщении.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"VK Видео" догоняет YouTube по популярности в России
Вчера, 03:35
В компании уточнили, что в хранилище собран весь контент их платформы: шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.
VK в начале августа сообщил РИА Новости, что Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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