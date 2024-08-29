https://ria.ru/20240829/rossiya-1969143605.html

VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России - РИА Новости, 29.08.2024

VK заявил о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России

"Вконтакте" заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России, об этом холдинг сообщил на своем сайте. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:40

2024-08-29T10:40

2024-08-29T10:45

технологии

россия

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"Вконтакте" заявила о создании крупнейшей облачной библиотеки видеоконтента в России, об этом холдинг сообщил на своем сайте."VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео в едином хранилище на основе собственной разработки – one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ", — говорится в сообщении.В компании уточнили, что в хранилище собран весь контент их платформы: шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.VK в начале августа сообщил РИА Новости, что Число скачиваний приложения "VK Видео" выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений после замедления YouTube в России.

https://ria.ru/20240828/video-1968873085.html

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия