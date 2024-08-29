https://ria.ru/20240829/rospotrebnadzor-1969102990.html

Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области

Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Роспотребнадзор начал вакцинацию в ПВР Курской области

Роспотребнадзор предпринимает меры по недопущению возникновения массовых инфекционных заболеваний в Курской области, в пунктах временного размещения проводится... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T04:08

2024-08-29T04:08

2024-08-29T04:08

общество

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает меры по недопущению возникновения массовых инфекционных заболеваний в Курской области, в пунктах временного размещения проводится вакцинация, сообщила пресс-служба ведомства. "Предпринимаются меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении. В первоочередном порядке у лиц, размещенных в пунктах временного размещения в Курской области, начата вакцинация против гриппа, пояснили в пресс-службе. В медицинских организациях, закрепленных за пунктами временного размещения, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимыми медикаментами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными материалами, уточнили в ведомстве. Вакцинация организована в медицинских пунктах, на сегодняшний день привиты уже более 32% от подлежащих иммунизации, отметили в пресс-службе. В регионе также усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения - все показатели в норме, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240826/fap-1968603564.html

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курская область

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общество, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия