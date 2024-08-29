https://ria.ru/20240829/rets-1969268821.html
РЭЦ и посольство ОАЭ обсудили пути развития российско-эмиратской торговли
РЭЦ и посольство ОАЭ обсудили пути развития российско-эмиратской торговли - РИА Новости, 29.08.2024
РЭЦ и посольство ОАЭ обсудили пути развития российско-эмиратской торговли
Вопросы совместной работы по развитию торговых отношений России и ОАЭ обсудили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:07
2024-08-29T16:07
2024-08-29T16:07
экономика
россия
оаэ
москва
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вопросы совместной работы по развитию торговых отношений России и ОАЭ обсудили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер в ходе рабочей встречи в Москве в офисе Группы РЭЦ, сообщает центр.Во встрече также приняли участие представители Торговых палат ряда эмиратов."Стороны обсудили актуальный статус российско-эмиратских отношений, возможности расширения двустороннего сотрудничества, а также конкретные шаги для вывода партнерства между компаниями из России и ОАЭ на новый уровень", - говорится в сообщении."Россия всегда стремилась к выстраиванию прочных, взаимовыгодных и надежных связей с ОАЭ. Бизнес-диалог активно продолжается, несмотря на внешние факторы. В прошлом году при поддержке РЭЦ отечественные компании реализовали внешнеторговые сделки с партнерами из Эмиратов на 2,57 миллиарда долларов, за первое полугодие 2024 года мы поддержали проекты уже на более 1 миллиард долларов. Мы наметили конкретные планы по развитию нашей работы в ОАЭ, реализовать которые в том числе поможет новое представительство в стране", - сказала Никишина.В свою очередь, Аль-Джабер подчеркнул намерение посольства совместно с Группой РЭЦ оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок ОАЭ."Отметим, Российский экспортный центр, страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк (входят в Группа ВЭБ.РФ) поддерживают бизнес на каждом этапе продвижения на рынок ОАЭ", - добавляется в сообщении.Так, при поддержке РЭЦ отечественные компании ежегодно участвуют в крупнейших отраслевых выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia (в том числе в выставках GULFOOD, ADIPEC, GITEX), размещают продукцию АПК в постоянно действующем павильоне в Дубае, продвигаются на местных маркетплейсах. Бизнесу также доступна кредитно-гарантийная и страховая поддержка.
https://ria.ru/20240828/rets-1969031753.html
https://ria.ru/20240828/eksport-1968977670.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оаэ, москва, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, ОАЭ, Москва, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вопросы совместной работы по развитию торговых отношений России и ОАЭ обсудили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер в ходе рабочей встречи в Москве в офисе Группы РЭЦ, сообщает центр.
Во встрече также приняли участие представители Торговых палат ряда эмиратов.
"Стороны обсудили актуальный статус российско-эмиратских отношений, возможности расширения двустороннего сотрудничества, а также конкретные шаги для вывода партнерства между компаниями из России и ОАЭ на новый уровень", - говорится в сообщении.
"Россия всегда стремилась к выстраиванию прочных, взаимовыгодных и надежных связей с ОАЭ. Бизнес-диалог активно продолжается, несмотря на внешние факторы. В прошлом году при поддержке РЭЦ отечественные компании реализовали внешнеторговые сделки с партнерами из Эмиратов на 2,57 миллиарда долларов, за первое полугодие 2024 года мы поддержали проекты уже на более 1 миллиард долларов. Мы наметили конкретные планы по развитию нашей работы в ОАЭ, реализовать которые в том числе поможет новое представительство в стране", - сказала Никишина.
В свою очередь, Аль-Джабер подчеркнул намерение посольства совместно с Группой РЭЦ оказывать содействие российским компаниям, заинтересованным в выходе на рынок ОАЭ.
"Отметим, Российский экспортный центр, страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк
(входят в Группа ВЭБ.РФ) поддерживают бизнес на каждом этапе продвижения на рынок ОАЭ", - добавляется в сообщении.
Так, при поддержке РЭЦ отечественные компании ежегодно участвуют в крупнейших отраслевых выставках в рамках коллективных экспозиций под национальным брендом Made in Russia (в том числе в выставках GULFOOD, ADIPEC, GITEX), размещают продукцию АПК в постоянно действующем павильоне в Дубае
, продвигаются на местных маркетплейсах. Бизнесу также доступна кредитно-гарантийная и страховая поддержка.