https://ria.ru/20240829/rebenok-1969278710.html

На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка

На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка - РИА Новости, 29.08.2024

На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка

Воспитателя частного детсада будут судить за привязывание воспитанника к мебели и смерть полуторагодовалого мальчика в Алтайском крае, сообщила помощник... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:31

2024-08-29T16:31

2024-08-29T16:31

происшествия

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:367:3000:1961_1920x0_80_0_0_d172bb1f640c1325ded83d79680ce71e.jpg

БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Воспитателя частного детсада будут судить за привязывание воспитанника к мебели и смерть полуторагодовалого мальчика в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В январе 2023 года обвиняемая в своей квартире организовала частный детский сад, в котором оказывала возмездные услуги по уходу и присмотру за детьми. При этом женщина не обладала педагогическим и медицинским образованием, а также ранее не работала с несовершеннолетними", - отмечают в региональном СУСК РФ. Прокуратурой региона утверждено в отношении нее обвинительное заключение по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни… повлекших по неосторожности смерть человека). "Следствие пришло к выводу, что… мальчика 2019 года рождения привязывала за ногу к предметам мебели, а также причинила ему телесные повреждения в виде кровоподтеков в области головы. В результате неправильного кормления другого полуторагодовалого ребенка пища попала в его дыхательные пути, вызвав механическую асфиксию", - рассказала Антошкина. По ее словам, женщина не умела оказывать неотложную помощь и своими действиями усугубила состояние ребенка. Она не сразу вызвала "скорую", приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть малыша. "В ходе предварительного следствия следователем регионального СК были направлены представления в органы системы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в региональном СУСК.

https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html

https://ria.ru/20240217/istyazanie-1927917247.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)