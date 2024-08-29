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На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка
На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка - РИА Новости, 29.08.2024
На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка
Воспитателя частного детсада будут судить за привязывание воспитанника к мебели и смерть полуторагодовалого мальчика в Алтайском крае, сообщила помощник... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:31
2024-08-29T16:31
2024-08-29T16:31
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БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости. Воспитателя частного детсада будут судить за привязывание воспитанника к мебели и смерть полуторагодовалого мальчика в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. "В январе 2023 года обвиняемая в своей квартире организовала частный детский сад, в котором оказывала возмездные услуги по уходу и присмотру за детьми. При этом женщина не обладала педагогическим и медицинским образованием, а также ранее не работала с несовершеннолетними", - отмечают в региональном СУСК РФ. Прокуратурой региона утверждено в отношении нее обвинительное заключение по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни… повлекших по неосторожности смерть человека). "Следствие пришло к выводу, что… мальчика 2019 года рождения привязывала за ногу к предметам мебели, а также причинила ему телесные повреждения в виде кровоподтеков в области головы. В результате неправильного кормления другого полуторагодовалого ребенка пища попала в его дыхательные пути, вызвав механическую асфиксию", - рассказала Антошкина. По ее словам, женщина не умела оказывать неотложную помощь и своими действиями усугубила состояние ребенка. Она не сразу вызвала "скорую", приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть малыша. "В ходе предварительного следствия следователем регионального СК были направлены представления в органы системы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в региональном СУСК.
https://ria.ru/20231013/zhestokost-1902422306.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае воспитателя частного детсада будут судить из-за гибели ребенка
В Алтайском крае воспитателя обвинили в смерти полуторагодовалого мальчика
БАРНАУЛ , 29 авг – РИА Новости.
Воспитателя частного детсада будут судить за привязывание воспитанника к мебели и смерть полуторагодовалого мальчика в Алтайском крае, сообщила помощник прокурора
региона Мария Антошкина.
"В январе 2023 года обвиняемая в своей квартире организовала частный детский сад, в котором оказывала возмездные услуги по уходу и присмотру за детьми. При этом женщина не обладала педагогическим и медицинским образованием, а также ранее не работала с несовершеннолетними", - отмечают в региональном СУСК РФ.
Прокуратурой региона утверждено в отношении нее обвинительное заключение по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни… повлекших по неосторожности смерть человека).
«
"Следствие пришло к выводу, что… мальчика 2019 года рождения привязывала за ногу к предметам мебели, а также причинила ему телесные повреждения в виде кровоподтеков в области головы. В результате неправильного кормления другого полуторагодовалого ребенка пища попала в его дыхательные пути, вызвав механическую асфиксию", - рассказала Антошкина.
По ее словам, женщина не умела оказывать неотложную помощь и своими действиями усугубила состояние ребенка. Она не сразу вызвала "скорую", приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть малыша.
"В ходе предварительного следствия следователем регионального СК были направлены представления в органы системы профилактики об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в региональном СУСК.