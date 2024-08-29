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Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания заряда - РИА Новости, 29.08.2024
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14:49 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/putin-1969243119.html
Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания заряда
Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания заряда - РИА Новости, 29.08.2024
Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания заряда
Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания первого отечественного атомного заряда, отметив, что... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:49
2024-08-29T14:49
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сша
ссср
владимир путин
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания первого отечественного атомного заряда, отметив, что ученые-первопроходцы атомной отрасли обеспечили лидирующие позиции страны в атомной энергетике и ядерный паритет в мире. В четверг прошла конференция, посвященная 75-летию испытания первого отечественного атомного заряда. "Уважаемые друзья, ваша конференция посвящена 75-летию испытания первого отечественного атомного заряда, событие поистине исторического значения, которое вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством и уникального творческого потенциала… Желаю вам новых успехов и всего самого доброго", - заявил Путин в обращении к ветеранам атомной отрасли, которое зачитал первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах. Путин также отметил, что сегодня отдается дань уважения выдающимся ученым-первопроходцам атомной отрасли. "(Дань отдается) всем участникам атомного проекта Советского Союза, их подвижническому труду, преданности делу и таланту. Своими достижениями они обеспечили лидирующие позиции страны в атомной энергетике и ядерный паритет в мире, внесли колоссальный вклад в укрепление нашей обороноспособности, безопасности и суверенитету, заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий арктики", - говорится в обращении президента. Путин добавил, что отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников. "(Новое поколение российских атомщиков) постоянно обогащает их (традиции и наследие), деятельно участвует в решении важнейших государственных задач", - добавил президент России. Кириенко также присоединился к словам благодарности президента ветеранам атомной отрасли. "Какие бы ни были объекты, установки, уникальные объекты инфраструктуры, главным богатством атомной отрасли и нашей страны, конечно, были, есть и всегда будут уникальные люди, работающие в атомной отрасли", - добавил председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом". Он также отметил, что абсолютно уверен в том, что сегодня отцы-основатели атомной отрасли России гордились бы своей сменой. Атомный проект СССР стал вынужденным ответом нашей страны на разработку ядерного оружия в США, которое в августе 1945 года было использовано при атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки. Создание РДС-1 стало выдающимся достижением отечественной науки и промышленности, заложившим основу ядерного щита страны и положившим конец монополии США на ядерное оружие.
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россия, сша, ссср, владимир путин, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, США, СССР, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания заряда

Путин: ученые атомной отрасли обеспечили лидирующие позиции РФ в энергетике

© POOL | Перейти в медиабанкПоздравление Владимира Путина
Поздравление Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© POOL
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Поздравление Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с 75-летием испытания первого отечественного атомного заряда, отметив, что ученые-первопроходцы атомной отрасли обеспечили лидирующие позиции страны в атомной энергетике и ядерный паритет в мире.
В четверг прошла конференция, посвященная 75-летию испытания первого отечественного атомного заряда.
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"Уважаемые друзья, ваша конференция посвящена 75-летию испытания первого отечественного атомного заряда, событие поистине исторического значения, которое вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством и уникального творческого потенциала… Желаю вам новых успехов и всего самого доброго", - заявил Путин в обращении к ветеранам атомной отрасли, которое зачитал первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.
Путин также отметил, что сегодня отдается дань уважения выдающимся ученым-первопроходцам атомной отрасли.
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"(Дань отдается) всем участникам атомного проекта Советского Союза, их подвижническому труду, преданности делу и таланту. Своими достижениями они обеспечили лидирующие позиции страны в атомной энергетике и ядерный паритет в мире, внесли колоссальный вклад в укрепление нашей обороноспособности, безопасности и суверенитету, заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий арктики", - говорится в обращении президента.
Путин добавил, что отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников.
"(Новое поколение российских атомщиков) постоянно обогащает их (традиции и наследие), деятельно участвует в решении важнейших государственных задач", - добавил президент России.
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Кириенко также присоединился к словам благодарности президента ветеранам атомной отрасли.
"Какие бы ни были объекты, установки, уникальные объекты инфраструктуры, главным богатством атомной отрасли и нашей страны, конечно, были, есть и всегда будут уникальные люди, работающие в атомной отрасли", - добавил председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом".
Он также отметил, что абсолютно уверен в том, что сегодня отцы-основатели атомной отрасли России гордились бы своей сменой.
Атомный проект СССР стал вынужденным ответом нашей страны на разработку ядерного оружия в США, которое в августе 1945 года было использовано при атомных бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки. Создание РДС-1 стало выдающимся достижением отечественной науки и промышленности, заложившим основу ядерного щита страны и положившим конец монополии США на ядерное оружие.
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