https://ria.ru/20240829/putin-1969195670.html

Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка

Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка - РИА Новости, 29.08.2024

Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка

Президент РФ Владимир Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:40

2024-08-29T12:40

2024-08-29T12:42

россия

дмитрий песков

владимир путин

петр фрадков

промсвязьбанк

экономика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин продолжает работать в Кремле. "Сегодня еще один день без крупных публичных мероприятий. Сегодня череда встреч и внутренних совещаний у президента в Кремле. Помимо других дел, он позанимается банковскими делами, сегодня будет у него важная встреча с председателем Промсвязьбанка (ПСБ). Петр Фрадков сегодня будет у президента", - сказал Песков. Он подчеркнул, что банк большой, важный, "вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках". "Сегодня будет доклад как раз об итогах промежуточных в работе этого финансово-кредитного учреждения", - сказал Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, петр фрадков, промсвязьбанк, экономика