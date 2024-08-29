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Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка - РИА Новости, 29.08.2024
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12:40 29.08.2024 (обновлено: 12:42 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/putin-1969195670.html
Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка
Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка - РИА Новости, 29.08.2024
Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка
Президент РФ Владимир Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:40
2024-08-29T12:42
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дмитрий песков
владимир путин
петр фрадков
промсвязьбанк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин продолжает работать в Кремле. "Сегодня еще один день без крупных публичных мероприятий. Сегодня череда встреч и внутренних совещаний у президента в Кремле. Помимо других дел, он позанимается банковскими делами, сегодня будет у него важная встреча с председателем Промсвязьбанка (ПСБ). Петр Фрадков сегодня будет у президента", - сказал Песков. Он подчеркнул, что банк большой, важный, "вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках". "Сегодня будет доклад как раз об итогах промежуточных в работе этого финансово-кредитного учреждения", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, петр фрадков, промсвязьбанк, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Петр Фрадков, Промсвязьбанк, Экономика
Путин примет в Кремле председателя Промсвязьбанка

Песков: Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Фрадкова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет в Кремле председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин продолжает работать в Кремле.
"Сегодня еще один день без крупных публичных мероприятий. Сегодня череда встреч и внутренних совещаний у президента в Кремле. Помимо других дел, он позанимается банковскими делами, сегодня будет у него важная встреча с председателем Промсвязьбанка (ПСБ). Петр Фрадков сегодня будет у президента", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что банк большой, важный, "вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках".
"Сегодня будет доклад как раз об итогах промежуточных в работе этого финансово-кредитного учреждения", - сказал Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПетр ФрадковПромсвязьбанкЭкономика
 
 
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