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Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 29.08.2024
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:38
2024-08-29T12:38
2024-08-29T12:38
владивосток
россия
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Песков: Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.