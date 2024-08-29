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Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 29.08.2024
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12:38 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/putin-1969194179.html
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 29.08.2024
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:38
2024-08-29T12:38
владивосток
россия
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, россия, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Песков: Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПутин на ВЭФ
Путин на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин на ВЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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