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Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - РИА Новости, 29.08.2024

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:38

2024-08-29T12:38

2024-08-29T12:38

владивосток

россия

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе международная. Будет, естественно, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Ольга Фомченкова

владивосток, россия, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)