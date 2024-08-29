https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html

Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме

Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме - РИА Новости, 29.08.2024

Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме

Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:54

2024-08-29T21:54

2024-08-29T21:57

смоленская область

василий анохин

смоленская область

вязьма

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона."Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме. Сооружение будет возводиться взамен обрушившегося Панинского моста. Средства предоставлены по решению правительства России", - говорится в сообщении.По словам губернатора Василия Анохина, новый путепровод построят к концу следующего года."На текущем этапе ведётся разработка проектной документации. Благодарю председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и его заместителя Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку в реализации очень важного для нашей области проекта!" – сказал Анохин.По данным областного правительства, сейчас на объекте ведётся демонтаж конструкций обрушившегося моста, выполняется геологическая разведка, а также составляется подробный перечень дальнейших работ.Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.

https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html

https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html

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василий анохин, смоленская область, вязьма, россия