https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме - РИА Новости, 29.08.2024
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:54
2024-08-29T21:54
2024-08-29T21:57
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона."Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме. Сооружение будет возводиться взамен обрушившегося Панинского моста. Средства предоставлены по решению правительства России", - говорится в сообщении.По словам губернатора Василия Анохина, новый путепровод построят к концу следующего года."На текущем этапе ведётся разработка проектной документации. Благодарю председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и его заместителя Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку в реализации очень важного для нашей области проекта!" – сказал Анохин.По данным областного правительства, сейчас на объекте ведётся демонтаж конструкций обрушившегося моста, выполняется геологическая разведка, а также составляется подробный перечень дальнейших работ.Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.
https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html
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василий анохин, смоленская область, вязьма, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Вязьма, Россия
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости.
Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода
в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона.
"Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме. Сооружение будет возводиться взамен обрушившегося Панинского моста. Средства предоставлены по решению правительства России", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Василия Анохина, новый путепровод построят к концу следующего года.
"На текущем этапе ведётся разработка проектной документации. Благодарю председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и его заместителя Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку в реализации очень важного для нашей области проекта!" – сказал Анохин.
По данным областного правительства, сейчас на объекте ведётся демонтаж конструкций обрушившегося моста, выполняется геологическая разведка, а также составляется подробный перечень дальнейших работ.
Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.