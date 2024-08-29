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Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме - РИА Новости, 29.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:54 29.08.2024 (обновлено: 21:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме - РИА Новости, 29.08.2024
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме
Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:54
2024-08-29T21:57
смоленская область
василий анохин
смоленская область
вязьма
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона."Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме. Сооружение будет возводиться взамен обрушившегося Панинского моста. Средства предоставлены по решению правительства России", - говорится в сообщении.По словам губернатора Василия Анохина, новый путепровод построят к концу следующего года."На текущем этапе ведётся разработка проектной документации. Благодарю председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и его заместителя Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку в реализации очень важного для нашей области проекта!" – сказал Анохин.По данным областного правительства, сейчас на объекте ведётся демонтаж конструкций обрушившегося моста, выполняется геологическая разведка, а также составляется подробный перечень дальнейших работ.Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.
https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html
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василий анохин, смоленская область, вязьма, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Вязьма, Россия
Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме

Смоленщина получит почти 1,8 млрд руб на строительство путепровода в Вязьме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаднепровский район "за стеной"
Заднепровский район за стеной - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме вместо обрушившегося, сообщило правительство региона.
"Смоленской области выделили почти 1,8 миллиарда рублей на строительство нового путепровода в Вязьме. Сооружение будет возводиться взамен обрушившегося Панинского моста. Средства предоставлены по решению правительства России", - говорится в сообщении.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Инвестпроект по производству с\х техники запущен в Смоленской области
29 августа, 17:31
По словам губернатора Василия Анохина, новый путепровод построят к концу следующего года.
"На текущем этапе ведётся разработка проектной документации. Благодарю председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и его заместителя Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку в реализации очень важного для нашей области проекта!" – сказал Анохин.
По данным областного правительства, сейчас на объекте ведётся демонтаж конструкций обрушившегося моста, выполняется геологическая разведка, а также составляется подробный перечень дальнейших работ.
Путепровод обрушился в городе Вязьме Смоленской области 8 апреля. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Движение поездов на участке в районе обрушения путепровода приостанавливалось, а ночью 10 апреля было восстановлено. СУСК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности после обрушения путепровода.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
27 августа, 19:52
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьВязьмаРоссия
 
 
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