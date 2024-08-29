https://ria.ru/20240829/proizvodstvo-1969142539.html

Производство промроботов запустят на площадке ОЭЗ "Технополис Москва"

Производство промроботов запустят на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 29.08.2024

Производство промроботов запустят на площадке ОЭЗ "Технополис Москва"

Московская компания ПО "Технорэд", которая занимается разработкой и производством промышленных роботов, разместит новую площадку в особой экономической зоне... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:00

2024-08-29T11:00

2024-08-29T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

артем лукин

особые экономические зоны

москва

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Московская компания ПО "Технорэд", которая занимается разработкой и производством промышленных роботов, разместит новую площадку в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Особая экономическая зона "Технополис Москва" – центр притяжения инновационных предприятий. Размещение производств на площадках ОЭЗ дает компаниям доступ к развитой инфраструктуре и широкие возможности для сотрудничества с высокотехнологичными производителями. Сегодня более 200 предприятий работают в особой экономической зоне – более половины из них со статусом резидента, и этот список устойчиво растет. Так, столичная компания до конца года запустит на площадке "Печатники" производство промышленных роботов", - цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Он добавил, что это позволит предприятию к 2030 году увеличить объем выпуска до 8-12 тысяч машин в год. Инвестиции в проект превысят 1,5 миллиарда рублей.Компания уже приступила к строительно-монтажным работам и созданию технологической линии. Здесь наладят производство принципиально нового класса машин, в котором функции коллаборативного робота будут интегрированы в промышленных. Такие роботы будут безопасны, легко программируемы, обладать более высокой досягаемостью, грузоподъемностью и высокими показателями повторяемости.По словам основателя и генерального директора компании "Технорэд" Артема Лукина, проект внесет значительный вклад в развитие отечественной индустрии, повысит конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке и будет способствовать созданию новых рабочих мест, а также развитию высокотехнологичных отраслей."Наша компания не стремится повторять традиционные, слишком консервативные западные модели. Мы разрабатываем принципиально новые системы, которые меняют подход к роботизации и делают ее по-настоящему доступной", — рассказал Лукин.Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают более 725 тысяч человек. Каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.Особая экономическая зона "Технополис Москва" объединяет на своих площадках компании, занимающиеся развитием технологий и производством продукции по шести направлениям: микроэлектронике и оптике, медицинским технологиям и фармпродукции, программному обеспечению и оборудованию, высокотехнологичным, энергоэффективным и нанотехнологиям. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево") превышает 280 гектаров. На них размещаются высокотехнологичные предприятия.

https://ria.ru/20240829/alabushevo-1969086233.html

https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

https://ria.ru/20240827/investitsii-1968674593.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, артем лукин, особые экономические зоны, москва