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Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление - РИА Новости, 29.08.2024
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14:22 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/prigovor-1969228879.html
Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление
Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление - РИА Новости, 29.08.2024
Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление
Жителя Пермского края, убившего и ограбившего семейную пару, чтобы закрыть долги, приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг краевая... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:22
2024-08-29T14:22
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Жителя Пермского края, убившего и ограбившего семейную пару, чтобы закрыть долги, приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг краевая прокуратура. Вечером 23 декабря 2023 года пермяк проник в частный дом в Октябрьском округе. Мужчина избил проживающих в нем супругов тяжелым предметом. Они скончались. Нападавший забрал из дома 6 тысяч рублей и дипломат, рассчитывая, что в нем спрятана крупная сумма. После он скрылся, но в середине января был задержан. Следствие предъявило мужчине обвинение по статьям об убийстве и разбое. Суд установил, что обвиняемый совершил преступления, чтобы расплатиться с кредиторами, которым он задолжал около 600 тысяч рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших на общую сумму 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление

Жителю Пермского края дали 22 года колонии за двойное убийство и ограбление

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Жителя Пермского края, убившего и ограбившего семейную пару, чтобы закрыть долги, приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг краевая прокуратура.
Вечером 23 декабря 2023 года пермяк проник в частный дом в Октябрьском округе. Мужчина избил проживающих в нем супругов тяжелым предметом. Они скончались. Нападавший забрал из дома 6 тысяч рублей и дипломат, рассчитывая, что в нем спрятана крупная сумма. После он скрылся, но в середине января был задержан. Следствие предъявило мужчине обвинение по статьям об убийстве и разбое. Суд установил, что обвиняемый совершил преступления, чтобы расплатиться с кредиторами, которым он задолжал около 600 тысяч рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших на общую сумму 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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ПроисшествияПермский край
 
 
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