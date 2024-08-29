https://ria.ru/20240829/prigovor-1969228879.html

Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление

Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление - РИА Новости, 29.08.2024

Жителю Пермского края дали 22 года колонии за убийство и ограбление

Жителя Пермского края, убившего и ограбившего семейную пару, чтобы закрыть долги, приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг краевая... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:22

2024-08-29T14:22

2024-08-29T14:22

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Жителя Пермского края, убившего и ограбившего семейную пару, чтобы закрыть долги, приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщает в четверг краевая прокуратура. Вечером 23 декабря 2023 года пермяк проник в частный дом в Октябрьском округе. Мужчина избил проживающих в нем супругов тяжелым предметом. Они скончались. Нападавший забрал из дома 6 тысяч рублей и дипломат, рассчитывая, что в нем спрятана крупная сумма. После он скрылся, но в середине января был задержан. Следствие предъявило мужчине обвинение по статьям об убийстве и разбое. Суд установил, что обвиняемый совершил преступления, чтобы расплатиться с кредиторами, которым он задолжал около 600 тысяч рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников потерпевших на общую сумму 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240701/proisshestvie-1956615055.html

пермский край

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происшествия, пермский край