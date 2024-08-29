https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969325448.html
В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины
В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины - РИА Новости, 29.08.2024
В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь находится в диалоге с представителями Украины,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:58
2024-08-29T19:58
2024-08-29T19:58
в мире
украина
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь находится в диалоге с представителями Украины, контакты, по его словам, используются для поддержания мира и безопасности в регионе. "Мы в диалоге. Конечно, есть связь определенная, на экстренные случаи. И господин Роговей (посол Украины по специальным поручениям, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей – ред.), в принципе, всегда говорит о мире, без всякой агрессии. И, по большому счету, гарантирует Приднестровью мир со своей стороны. Сколько он может, так сказать, и позволяет ему своя компетенция. Это важно", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Лидер Приднестровья также добавил, что с представителями Украины обсуждаются различные проблемы, которые необходимо разрешать в рамках переговорного процесса. "И мало ли что происходит в жизни, конечно, есть контакты, и мы эти контакты используем для, опять же, поддержания мира, безопасности в целом регионе", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html
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в мире, украина, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Украина, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины
Глава ПМР Красносельский заявил о диалоге с Киевом для поддержания безопасности
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь находится в диалоге с представителями Украины, контакты, по его словам, используются для поддержания мира и безопасности в регионе.
"Мы в диалоге. Конечно, есть связь определенная, на экстренные случаи. И господин Роговей (посол Украины по специальным поручениям, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей – ред.), в принципе, всегда говорит о мире, без всякой агрессии. И, по большому счету, гарантирует Приднестровью мир со своей стороны. Сколько он может, так сказать, и позволяет ему своя компетенция. Это важно", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Лидер Приднестровья также добавил, что с представителями Украины обсуждаются различные проблемы, которые необходимо разрешать в рамках переговорного процесса. "И мало ли что происходит в жизни, конечно, есть контакты, и мы эти контакты используем для, опять же, поддержания мира, безопасности в целом регионе", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев
и Тирасполь как стороны конфликта, Россия
, Украина, ОБСЕ
- в качестве посредников, Евросоюз и США
- как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе
.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.