https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969325448.html

В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины

В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины - РИА Новости, 29.08.2024

В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь находится в диалоге с представителями Украины,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:58

2024-08-29T19:58

2024-08-29T19:58

в мире

украина

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь находится в диалоге с представителями Украины, контакты, по его словам, используются для поддержания мира и безопасности в регионе. "Мы в диалоге. Конечно, есть связь определенная, на экстренные случаи. И господин Роговей (посол Украины по специальным поручениям, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей – ред.), в принципе, всегда говорит о мире, без всякой агрессии. И, по большому счету, гарантирует Приднестровью мир со своей стороны. Сколько он может, так сказать, и позволяет ему своя компетенция. Это важно", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Лидер Приднестровья также добавил, что с представителями Украины обсуждаются различные проблемы, которые необходимо разрешать в рамках переговорного процесса. "И мало ли что происходит в жизни, конечно, есть контакты, и мы эти контакты используем для, опять же, поддержания мира, безопасности в целом регионе", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html

https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html

украина

приднестровская молдавская республика

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в мире, украина, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика