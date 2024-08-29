https://ria.ru/20240829/prazdnik-1969296424.html

В Московском зоопарке пройдет "День экологических знаний"

В Московском зоопарке пройдет "День экологических знаний" - РИА Новости, 29.08.2024

В Московском зоопарке пройдет "День экологических знаний"

Праздничную программу "День экологических знаний" подготовили для гостей Московского зоопарка на 1 сентября, в столичном зоосаде пройдут мастер-классы, игры,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:33

2024-08-29T17:33

2024-08-29T17:33

хорошие новости

московский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876388591_0:0:1626:914_1920x0_80_0_0_a6ca1c3ef84ee654947e58fb8f12163d.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Праздничную программу "День экологических знаний" подготовили для гостей Московского зоопарка на 1 сентября, в столичном зоосаде пройдут мастер-классы, игры, викторины, квест и лекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры. "Первого сентября Московский зоопарк подготовил программу для семейного посещения "День экологических знаний". Всех желающих ждут разнообразные активности на территории зоопарка. Каждый может выбрать то, что ему больше нравится. Вам нужно купить входной билет в зоопарк, а вся программа совершенно бесплатная", - рассказали в ведомстве. В департаменте сообщили, что с 11.00 до 13.00 рядом с кругом катания развернется зона мастер-классов. После творческих занятий, с 13.00 до 15.00, там же на открытой площадке начнется интерактивная игровая программа "Зачем человеку знания", включающая в себя игры и познавательные викторины. "Первого сентября - день самостоятельной работы. С 10.00 до 11.00 на Центральном входе в Московский зоопарк будут раздаваться вопросы квеста "Путешествие с Почемучкой". Внимательно изучив территорию зоопарка, таблички на вольерах и дополнительную экспозицию участники смогут найти ответы на вопросы! Всех ответивших с 12.00 до 13.00 будет ждать эксперт-биолог в главном сувенирном магазине на старой территории. Он проверит ответы и ответит на вопросы юных почемучек", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что с 12.00 до 14.00 внутри павильона "Фауна Китая" пройдут мастер-классы "Зоомастерская панды Катюши", посетители сделают животное в разных техниках, это будет панда-закладка или авторская раскраска. В 14.00 состоится лекция "Дети и родители в мире животных?".

https://ria.ru/20240827/katyusha-1968839477.html

https://ria.ru/20240820/ptentsy-1967228334.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, общество