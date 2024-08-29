https://ria.ru/20240829/pravozaschitnik-1969252366.html

В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник

В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2024

В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник

Известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:09

2024-08-29T15:09

2024-08-29T15:44

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969258842_0:63:982:615_1920x0_80_0_0_3163c33053b824998d45d16a65bde641.jpg

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости. Известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Речь о без вести пропашем Алексее Сусликове", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, известна ли личность человека, найденного убитым в дачном массиве в Саратове. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале, не называя имя убитого, сообщает, что в июле в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 48-летнего мужчины, который отсутствовал по месту работы и жительства, и сейчас по подозрению в его убийстве задержан сосед по даче, который дал признательные показания, показал место сокрытия тела убитого и рассказал о мотиве преступления. "Следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 июля 2024 года подозреваемый распивал алкогольные напитки на территории домовладения, расположенного в СНТ "Зеркальный пруд" города Саратова. К нему прибыл ранее незнакомый ему сосед, с которым у фигуранта возник конфликт из-за шума в ночное время. Разозлившись на претензии соседа, мужчина произвел в него выстрелы из имеющегося у него оружия, от которого тот скончался. Фигурант сокрыл тело потерпевшего в земле на территории своего домовладения", - говорится в сообщении. Уточняется, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2007 года на Сусликова было совершено нападение в подъезде его дома. Сам правозащитник связывал нападение с его проектом "Достойное жилье", при реализации которого 57 жителей Саратова подали заявления в суды против жилищно-коммунальных управляющих компаний на сумму свыше 40 миллионов рублей. Спустя 2 года нападавших задержали, и позднее они получили реальные сроки.

https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html

https://rsport.ria.ru/20240315/boks-1933177080.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)