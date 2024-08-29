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В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2024
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15:09 29.08.2024 (обновлено: 15:44 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pravozaschitnik-1969252366.html
В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник
В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник - РИА Новости, 29.08.2024
В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник
Известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:09
2024-08-29T15:44
происшествия
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САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости. Известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Речь о без вести пропашем Алексее Сусликове", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, известна ли личность человека, найденного убитым в дачном массиве в Саратове. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале, не называя имя убитого, сообщает, что в июле в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 48-летнего мужчины, который отсутствовал по месту работы и жительства, и сейчас по подозрению в его убийстве задержан сосед по даче, который дал признательные показания, показал место сокрытия тела убитого и рассказал о мотиве преступления. "Следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 июля 2024 года подозреваемый распивал алкогольные напитки на территории домовладения, расположенного в СНТ "Зеркальный пруд" города Саратова. К нему прибыл ранее незнакомый ему сосед, с которым у фигуранта возник конфликт из-за шума в ночное время. Разозлившись на претензии соседа, мужчина произвел в него выстрелы из имеющегося у него оружия, от которого тот скончался. Фигурант сокрыл тело потерпевшего в земле на территории своего домовладения", - говорится в сообщении. Уточняется, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2007 года на Сусликова было совершено нападение в подъезде его дома. Сам правозащитник связывал нападение с его проектом "Достойное жилье", при реализации которого 57 жителей Саратова подали заявления в суды против жилищно-коммунальных управляющих компаний на сумму свыше 40 миллионов рублей. Спустя 2 года нападавших задержали, и позднее они получили реальные сроки.
https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html
https://rsport.ria.ru/20240315/boks-1933177080.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове нашли убитым известного правозащитника, сообщил источник

Известный саратовский правозащитник Сусликов найден убитым

© Фото : соцсетиАлексей Сусликов
Алексей Сусликов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : соцсети
Алексей Сусликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости. Известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Речь о без вести пропашем Алексее Сусликове", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, известна ли личность человека, найденного убитым в дачном массиве в Саратове.
© СК России по Саратовской областиСледователем СК задержан житель города Саратова, подозреваемый в убийстве Алексея Сусликова
Следователем СК задержан житель города Саратова, подозреваемый в убийстве Алексея Сусликова - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© СК России по Саратовской области
Следователем СК задержан житель города Саратова, подозреваемый в убийстве Алексея Сусликова
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале, не называя имя убитого, сообщает, что в июле в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 48-летнего мужчины, который отсутствовал по месту работы и жительства, и сейчас по подозрению в его убийстве задержан сосед по даче, который дал признательные показания, показал место сокрытия тела убитого и рассказал о мотиве преступления.
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"Следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 июля 2024 года подозреваемый распивал алкогольные напитки на территории домовладения, расположенного в СНТ "Зеркальный пруд" города Саратова. К нему прибыл ранее незнакомый ему сосед, с которым у фигуранта возник конфликт из-за шума в ночное время. Разозлившись на претензии соседа, мужчина произвел в него выстрелы из имеющегося у него оружия, от которого тот скончался. Фигурант сокрыл тело потерпевшего в земле на территории своего домовладения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В сентябре 2007 года на Сусликова было совершено нападение в подъезде его дома. Сам правозащитник связывал нападение с его проектом "Достойное жилье", при реализации которого 57 жителей Саратова подали заявления в суды против жилищно-коммунальных управляющих компаний на сумму свыше 40 миллионов рублей. Спустя 2 года нападавших задержали, и позднее они получили реальные сроки.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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