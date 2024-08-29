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На покрытие расходов ОМС в Курской области выделят миллиард рублей - РИА Новости, 29.08.2024
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17:30 29.08.2024 (обновлено: 18:24 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pravitelstvo-1969294059.html
На покрытие расходов ОМС в Курской области выделят миллиард рублей
На покрытие расходов ОМС в Курской области выделят миллиард рублей - РИА Новости, 29.08.2024
На покрытие расходов ОМС в Курской области выделят миллиард рублей
Правительство России предусмотрело около 1 миллиарда рублей на покрытие расходов территориальных фондов ОМС для оказания медицинской помощи жителям Курской и... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:30
2024-08-29T18:24
общество
здоровье - общество
россия
белгородская область
курская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство России предусмотрело около 1 миллиарда рублей на покрытие расходов территориальных фондов ОМС для оказания медицинской помощи жителям Курской и Белгородской областей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Необходимо обеспечивать доступность медицины для жителей Курской и Белгородской областей. Многие из них сейчас стали чаще обращаться к врачам за пределами своих регионов. Соответственно, это ведет к увеличению финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС. На покрытие их расходов предусмотрели более 1 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг. Он отметил, что у медиков в Курской области должно быть все необходимое для лечения пострадавших. "Правительство выделит региону почти 600 миллионов рублей на приобретение первоочередного медицинского оборудования. Финансирование позволит закупить свыше 430 различных изделий, среди которых и передвижные аппараты для ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое", - добавил премьер. Глава кабмина подчеркнул, что это востребованное для диагностики и терапии оснащение должно поступить в Курскую область как можно скорее, и попросил Минздрав держать все эти вопросы на контроле.
https://ria.ru/20240815/kursk-1966195405.html
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общество, здоровье - общество, россия, белгородская область, курская область, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Белгородская область, Курская область, Михаил Мишустин
На покрытие расходов ОМС в Курской области выделят миллиард рублей

Правительство выделит 1 млрд руб на покрытие расходов территориальных фондов ОМС

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство России предусмотрело около 1 миллиарда рублей на покрытие расходов территориальных фондов ОМС для оказания медицинской помощи жителям Курской и Белгородской областей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо обеспечивать доступность медицины для жителей Курской и Белгородской областей. Многие из них сейчас стали чаще обращаться к врачам за пределами своих регионов. Соответственно, это ведет к увеличению финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС. На покрытие их расходов предусмотрели более 1 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он отметил, что у медиков в Курской области должно быть все необходимое для лечения пострадавших.
"Правительство выделит региону почти 600 миллионов рублей на приобретение первоочередного медицинского оборудования. Финансирование позволит закупить свыше 430 различных изделий, среди которых и передвижные аппараты для ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое", - добавил премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что это востребованное для диагностики и терапии оснащение должно поступить в Курскую область как можно скорее, и попросил Минздрав держать все эти вопросы на контроле.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияБелгородская областьКурская областьМихаил Мишустин
 
 
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