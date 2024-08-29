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В Ростовской области загорелась подстанция
В Ростовской области загорелась подстанция - РИА Новости, 29.08.2024
В Ростовской области загорелась подстанция
Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области, причины уточняются, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:10
2024-08-29T20:10
2024-08-29T20:11
владимир петров
ростовская область
происшествия
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области, причины уточняются, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. "В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи. Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно", - написал он в Telegram. По информации энергетиков, ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969101754.html
ростовская область
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владимир петров, ростовская область, происшествия, шахты
Владимир Петров, Ростовская область, Происшествия, Шахты
В Ростовской области загорелась подстанция
Петров: в Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция