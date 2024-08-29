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В Ростовской области загорелась подстанция - РИА Новости, 29.08.2024
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20:10 29.08.2024 (обновлено: 20:11 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969327098.html
В Ростовской области загорелась подстанция
В Ростовской области загорелась подстанция - РИА Новости, 29.08.2024
В Ростовской области загорелась подстанция
Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области, причины уточняются, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:10
2024-08-29T20:11
владимир петров
ростовская область
происшествия
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области, причины уточняются, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров. "В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи. Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно", - написал он в Telegram. По информации энергетиков, ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.
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владимир петров, ростовская область, происшествия, шахты
Владимир Петров, Ростовская область, Происшествия, Шахты
В Ростовской области загорелась подстанция

Петров: в Ростовской области в Шахтах загорелась подстанция

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области, причины уточняются, сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров.
"В 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи. Причины возгорания уточняются, о них обязательно сообщу дополнительно", - написал он в Telegram.
По информации энергетиков, ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Владимир ПетровРостовская областьПроисшествияШахты
 
 
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