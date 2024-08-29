https://ria.ru/20240829/pozhar-1969248159.html

Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно

Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно - РИА Новости, 29.08.2024

Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно

Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:57

2024-08-29T14:57

2024-08-29T14:57

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет. "Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он. Он добавил, что организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область