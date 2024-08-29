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Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно
Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно - РИА Новости, 29.08.2024
Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно
Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:57
2024-08-29T14:57
2024-08-29T14:57
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет. "Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он. Он добавил, что организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область
Пожар на топливном складе в Ростовской области тушат круглосуточно
Глава Каменского района Савин: тушение пожара на складе ведется круглосуточно
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости.
Тушение пожара на топливном складе в Каменском районе Ростовской области ведется круглосуточно, сообщил глава района Владимир Савин в своем Telegram-канале
.
В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет.
"Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он.
Он добавил, что организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха.