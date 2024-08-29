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В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.08.2024
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА
Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:17
2024-08-29T09:17
2024-08-29T09:17
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет, в тушении задействовали силы экстренного реагирования. "Пожар на складе продолжается, его тушат", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА
В Каменском районе второй день горит склад с топливом после атаки БПЛА ВСУ