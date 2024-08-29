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В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.08.2024
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В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.08.2024
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА
Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:17
2024-08-29T09:17
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет, в тушении задействовали силы экстренного реагирования. "Пожар на складе продолжается, его тушат", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА

В Каменском районе второй день горит склад с топливом после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет, в тушении задействовали силы экстренного реагирования.
"Пожар на складе продолжается, его тушат", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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