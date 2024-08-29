https://ria.ru/20240829/pozhar-1969124387.html

В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА

В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 29.08.2024

В Ростовской области второй день тушат пожар на складе после атаки БПЛА

Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:17

2024-08-29T09:17

2024-08-29T09:17

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Топливный склад второй день продолжает гореть в Каменском районе Ростовской области, угрозы жилым домам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. В среду глава области Василий Голубев информировал, что в результате атаки БПЛА в Каменском районе произошло возгорание на топливном складе, пострадавших нет, в тушении задействовали силы экстренного реагирования. "Пожар на складе продолжается, его тушат", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев