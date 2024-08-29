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В России потушили 23 природных пожара за сутки
В России потушили 23 природных пожара за сутки - РИА Новости, 29.08.2024
В России потушили 23 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 38 740 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:51
2024-08-29T08:51
2024-08-29T08:51
происшествия
забайкальский край
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 38 740 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28 августа 2024 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 38 740 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи среды на территории РФ было 82 лесных пожара на площади 226 740 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 24 пожара на 118 875 гектарах.
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происшествия, забайкальский край, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 23 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в РФ потушили 23 природных пожара за сутки на площади 38 740 га