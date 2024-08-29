https://ria.ru/20240829/pozhar-1969113693.html

В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар

В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2024

В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар

Пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:50

2024-08-29T07:50

2024-08-29T07:57

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика крым

феодосия

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России."Лесной пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1969084946.html

россия

республика крым

феодосия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым, феодосия, ми-8 амтш, природные пожары в россии