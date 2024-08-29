https://ria.ru/20240829/pozhar-1969101754.html

В Бурятии потушили пожар в магазине

В Бурятии потушили пожар в магазине - РИА Новости, 29.08.2024

В Бурятии потушили пожар в магазине

Пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии потушили в ночь на четверг, площадь возгорания составила 744 квадратных метра, сообщает региональный главк... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T03:47

2024-08-29T03:47

2024-08-29T03:47

происшествия

гусиноозерск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии потушили в ночь на четверг, площадь возгорания составила 744 квадратных метра, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, огонь охватил здание магазина в Гусиноозерске, затем пламя распространилось на соседнее нежилое здание. "Сведений о пострадавших не поступало… Пожар ликвидирован на предварительной площади 744 квадратных метра. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1969048029.html

гусиноозерск

республика бурятия

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происшествия, гусиноозерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия