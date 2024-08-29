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В Бурятии потушили пожар в магазине - РИА Новости, 29.08.2024
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03:47 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pozhar-1969101754.html
В Бурятии потушили пожар в магазине
В Бурятии потушили пожар в магазине - РИА Новости, 29.08.2024
В Бурятии потушили пожар в магазине
Пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии потушили в ночь на четверг, площадь возгорания составила 744 квадратных метра, сообщает региональный главк... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T03:47
2024-08-29T03:47
происшествия
гусиноозерск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии потушили в ночь на четверг, площадь возгорания составила 744 квадратных метра, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, огонь охватил здание магазина в Гусиноозерске, затем пламя распространилось на соседнее нежилое здание. "Сведений о пострадавших не поступало… Пожар ликвидирован на предварительной площади 744 квадратных метра. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969048029.html
гусиноозерск
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происшествия, гусиноозерск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Гусиноозерск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии потушили пожар в магазине

МЧС: в Бурятии потушили пожар в магазине на площади 744 квадратных метра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Пожар в магазине в городе Гусиноозерске в Бурятии потушили в ночь на четверг, площадь возгорания составила 744 квадратных метра, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, огонь охватил здание магазина в Гусиноозерске, затем пламя распространилось на соседнее нежилое здание.
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"Сведений о пострадавших не поступало… Пожар ликвидирован на предварительной площади 744 квадратных метра. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияГусиноозерскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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