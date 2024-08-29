https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html
Российское посольство дало совет шведским СМИ не травить соотечественников
Российское посольство дало совет шведским СМИ не травить соотечественников - РИА Новости, 29.08.2024
Российское посольство дало совет шведским СМИ не травить соотечественников
Посольство России в Швеции порекомендовало местным журналистам не травить соотечественников, не разделяющих традиционную для Стокгольма русофобскую позицию. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:58
2024-08-29T21:58
2024-08-29T21:58
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Посольство России в Швеции порекомендовало местным журналистам не травить соотечественников, не разделяющих традиционную для Стокгольма русофобскую позицию. "Рекомендовали бы шведским журналистам не превращать критику своих соотечественников, реализующих законное право на свободу слова, в традиционную для местных СМИ травлю инакомыслящих", - говорится в Telegram-канале дипмиссии. Российское посольство отметило, что обеспокоено ситуацией, складывающейся вокруг певца шведской Королевской оперы Маттиаса Мильдера, который выступил с критикой в адрес военного корреспондента газеты Expressen, незаконно проникшего вместе с бандеровцами на территорию Курской области в РФ. "На оперного певца, позволившего себе высказать адекватную и справедливую оценку, отличную от установившегося здесь русофобского шаблона, началась настоящая травля - в лучших традициях проводимой на Западе политики двойных стандартов, где приветствуется лишь промейнстримовская псевдосвобода слова и карается любое инакомыслие", - говорится в комментарии. Как уточняет посольство, шведские СМИ обрушились на Мильдера с рядом гневных статей, после чего он был отстранен руководством Королевской оперы от репетиций к осенней постановке оперы "Тоска". "В грубое нарушение якобы отстаиваемой Стокгольмом свободы выражения мнения артисту цинично рекомендовано впредь "аккуратнее выбирать слова" для высказываний в социальных сетях", - добавили дипломаты. Посольство напомнило, что подобным гонениям и ранее подвергались другие видные деятели культуры Швеции, сохранившие способность мыслить трезво и не поддаваться оголтелому русофобскому курсу официального Стокгольма. "Известный шведский театральный режиссер Ричард Турпин, не раз положительно отзывавшийся о нашей стране, столкнулся с беспрецедентным давлением и преследованием со стороны представителей местных медиа и был отстранен от работы в Упсальском драматическом театре", - говорится в сообщении дипмиссии. Посольство отметило, что шведских журналистов трудно заподозрить в непогрешимости. "Так, военкор газеты "Экспрессен" М.Карлссон, очевидно, по заданию своей редакции, а может, и с молчаливого согласия шведских властей, сделал заказной, однобокий, пропагандистский репортаж, призванный "обелить" образ украинских бандеровцев и скрыть реальные факты их варварских преступлений в отношении мирного населения Курской области", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html
https://ria.ru/20231102/shvetsiya-1906858620.html
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в мире, стокгольм (город), россия, швеция
В мире, Стокгольм (город), Россия, Швеция
Российское посольство дало совет шведским СМИ не травить соотечественников
Посольство РФ советует шведским СМИ не травить тех, кто не разделяет русофобство
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Посольство России в Швеции порекомендовало местным журналистам
не травить соотечественников, не разделяющих традиционную для Стокгольма русофобскую позицию.
"Рекомендовали бы шведским журналистам не превращать критику своих соотечественников, реализующих законное право на свободу слова, в традиционную для местных СМИ травлю инакомыслящих", - говорится в Telegram-канале дипмиссии.
Российское посольство отметило, что обеспокоено ситуацией, складывающейся вокруг певца шведской Королевской оперы Маттиаса Мильдера, который выступил с критикой в адрес военного корреспондента газеты Expressen, незаконно проникшего вместе с бандеровцами на территорию Курской области
в РФ.
"На оперного певца, позволившего себе высказать адекватную и справедливую оценку, отличную от установившегося здесь русофобского шаблона, началась настоящая травля - в лучших традициях проводимой на Западе политики двойных стандартов, где приветствуется лишь промейнстримовская псевдосвобода слова и карается любое инакомыслие", - говорится в комментарии.
Как уточняет посольство, шведские СМИ обрушились на Мильдера с рядом гневных статей, после чего он был отстранен руководством Королевской оперы от репетиций к осенней постановке оперы "Тоска".
"В грубое нарушение якобы отстаиваемой Стокгольмом свободы выражения мнения артисту цинично рекомендовано впредь "аккуратнее выбирать слова" для высказываний в социальных сетях", - добавили дипломаты.
Посольство напомнило, что подобным гонениям и ранее подвергались другие видные деятели культуры Швеции, сохранившие способность мыслить трезво и не поддаваться оголтелому русофобскому курсу официального Стокгольма.
"Известный шведский театральный режиссер Ричард Турпин, не раз положительно отзывавшийся о нашей стране, столкнулся с беспрецедентным давлением и преследованием со стороны представителей местных медиа и был отстранен от работы в Упсальском драматическом театре", - говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство отметило, что шведских журналистов трудно заподозрить в непогрешимости.
"Так, военкор газеты "Экспрессен" М.Карлссон, очевидно, по заданию своей редакции, а может, и с молчаливого согласия шведских властей, сделал заказной, однобокий, пропагандистский репортаж, призванный "обелить" образ украинских бандеровцев и скрыть реальные факты их варварских преступлений в отношении мирного населения Курской области", - заключили в посольстве.