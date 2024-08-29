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Посол России в Гааге прокомментировал заявление Нидерландов об F-16

Посол России в Гааге прокомментировал заявление Нидерландов об F-16 - РИА Новости, 29.08.2024

Посол России в Гааге прокомментировал заявление Нидерландов об F-16

Россия рассматривает заявление командующего ВС Нидерландов об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 "при условии соблюдения законов... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:36

2024-08-29T18:36

2024-08-29T18:44

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ГААГА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассматривает заявление командующего ВС Нидерландов об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 "при условии соблюдения законов войны" как подтверждение двойных стандартов Запада, заявил РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что его страна не вводила ограничений на использование Украиной истребителей F-16 над территорией РФ "при условии соблюдения законов войны". По словам российского посла, эти заявления не стали для Москвы неожиданностью, так как власти Нидерландов уже не раз заявляли об отсутствии возражений против использования их подопечными западного оружия для нанесения ударов по территории РФ. "Примечательно, что Эйхельсхейм оговаривает применение F-16 "соблюдением украинской стороной обычаев ведения войны и гуманитарного права". Рассматриваем это как очередное подтверждение пресловутых "двойных стандартов" Запада – кому, как не профессиональным военным, знать о многочисленных преступлениях киевского режима и его иностранных наемников, начиная с террористических атак на гражданских лиц и инфраструктуру в России и заканчивая применением химических отравляющих веществ против российской армии", - заявил Тарабрин. Дипломат также отметил, что поставки этих самолетов не станут панацеей для Киева и не окажут влияния на развитие ситуации в зоне боевых действий. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в начале июля в последние дни работы предыдущего кабмина сообщила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявлял РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240815/podderzhka-1966448360.html

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956943863.html

https://ria.ru/20240208/f-16-1926195395.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир тарабрин, сергей лавров, нато, f-16