https://ria.ru/20240829/posobie-1969282685.html

Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий

Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий - РИА Новости, 29.08.2024

Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выходе методического пособия "Послезавтра начинается сегодня" по работе с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:48

2024-08-29T16:48

2024-08-29T16:48

специальная военная операция на украине

общество

россия

мария львова-белова

санкт-петербургский государственный университет

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выходе методического пособия "Послезавтра начинается сегодня" по работе с детьми из зон боевых действий, новых и приграничных регионов. "Вышло долгожданное пособие ("Послезавтра начинается сегодня") по работе с детьми, которых коснулись боевые действия. Благотворительный фонд "Страна для детей" в сотрудничестве со специалистами СПбГУ, МГППУ, Федеральным подростковым центром систематизировали опыт психологов, педагогов, вожатых смен "Послезавтра", которые мы проводим с 2022 года", — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Методическое руководство поможет найти подход к детям, пережившим военный опыт, помочь приобрести им чувство опоры и увидеть свое будущее. Пособие будет интересно педагогам, психологам, наставникам, которые работают с детьми, пережившими непростые события.

https://ria.ru/20240304/ombudsmen-1931071406.html

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общество, россия, мария львова-белова, санкт-петербургский государственный университет, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)