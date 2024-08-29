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Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий
Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий - РИА Новости, 29.08.2024
Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выходе методического пособия "Послезавтра начинается сегодня" по работе с... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:48
2024-08-29T16:48
2024-08-29T16:48
специальная военная операция на украине
общество
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мария львова-белова
санкт-петербургский государственный университет
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выходе методического пособия "Послезавтра начинается сегодня" по работе с детьми из зон боевых действий, новых и приграничных регионов. "Вышло долгожданное пособие ("Послезавтра начинается сегодня") по работе с детьми, которых коснулись боевые действия. Благотворительный фонд "Страна для детей" в сотрудничестве со специалистами СПбГУ, МГППУ, Федеральным подростковым центром систематизировали опыт психологов, педагогов, вожатых смен "Послезавтра", которые мы проводим с 2022 года", — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале. Методическое руководство поможет найти подход к детям, пережившим военный опыт, помочь приобрести им чувство опоры и увидеть свое будущее. Пособие будет интересно педагогам, психологам, наставникам, которые работают с детьми, пережившими непростые события.
https://ria.ru/20240304/ombudsmen-1931071406.html
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общество, россия, мария львова-белова, санкт-петербургский государственный университет, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
Омбудсмен рассказала о пособии по работе с детьми из зон боевых действий
Львова-Белова: в РФ появилось пособие по работе с детьми из зон боевых действий