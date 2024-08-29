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В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 29.08.2024
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12:52 29.08.2024
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В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией
В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 29.08.2024
В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:52
2024-08-29T12:52
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "Совсем недавно, днями ранее было совещание экономическое у президента, и я вам уже сообщал, что в настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, с кредитным перегревом и так далее. Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе," - сообщил Песков журналистам. "(Это) будут в первую очередь, конечно же, это поручения правительства, но, как правило, профильные специалисты из администрации (президента) принимают участие в этой работе", - добавил Песков.
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией

Песков анонсировал ряд поручений по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом.
Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ.
«
"Совсем недавно, днями ранее было совещание экономическое у президента, и я вам уже сообщал, что в настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, с кредитным перегревом и так далее. Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе," - сообщил Песков журналистам.
"(Это) будут в первую очередь, конечно же, это поручения правительства, но, как правило, профильные специалисты из администрации (президента) принимают участие в этой работе", - добавил Песков.
Экс-министр финансов РФ, банкир и экономист Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Михаил Задорнов: Центробанк не справится с инфляцией в одиночку
9 августа, 10:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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