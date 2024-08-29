https://ria.ru/20240829/porucheniya-1969201210.html

В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией

В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 29.08.2024

В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:52

2024-08-29T12:52

2024-08-29T12:52

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом. Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. "Совсем недавно, днями ранее было совещание экономическое у президента, и я вам уже сообщал, что в настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, с кредитным перегревом и так далее. Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе," - сообщил Песков журналистам. "(Это) будут в первую очередь, конечно же, это поручения правительства, но, как правило, профильные специалисты из администрации (президента) принимают участие в этой работе", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240809/zadornov-1964910206.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)