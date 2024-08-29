В Кремле анонсировали перечень поручений по борьбе с инфляцией
Песков анонсировал ряд поручений по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал ряд поручений, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом.
Ранее на совещании по экономическим вопросам глава государства Владимир Путин сообщил, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ.
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"Совсем недавно, днями ранее было совещание экономическое у президента, и я вам уже сообщал, что в настоящее время на выпуске уже перечень поручений по итогам этого совещания. И там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией, с кредитным перегревом и так далее. Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе," - сообщил Песков журналистам.
"(Это) будут в первую очередь, конечно же, это поручения правительства, но, как правило, профильные специалисты из администрации (президента) принимают участие в этой работе", - добавил Песков.
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