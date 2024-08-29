https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 29.08.2024
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:28
2024-08-29T19:28
2024-08-29T19:28
происшествия
павел попов (генерал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, сообщил РИА Новости информированный источник. "Показания дали два человека - Ахмедов и Шестеров", - рассказал собеседник агентства. В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2813c3f462ee3d1a61c5ffaaca2c8d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, павел попов (генерал)
Происшествия, Павел Попов (генерал)
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
Обличающие показания на Попова дали директор парка "Патриот" Ахмедов и Шестеров
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Показания дали два человека - Ахмедов и Шестеров", - рассказал собеседник агентства.
В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.