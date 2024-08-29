https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html

Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова

Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 29.08.2024

Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова

Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:28

2024-08-29T19:28

2024-08-29T19:28

происшествия

павел попов (генерал)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, сообщил РИА Новости информированный источник. "Показания дали два человека - Ахмедов и Шестеров", - рассказал собеседник агентства. В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павел попов (генерал)