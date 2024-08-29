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Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 29.08.2024
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19:28 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/popov-1969318540.html
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 29.08.2024
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова
Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:28
2024-08-29T19:28
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, сообщил РИА Новости информированный источник. "Показания дали два человека - Ахмедов и Шестеров", - рассказал собеседник агентства. В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, павел попов (генерал)
Происшествия, Павел Попов (генерал)
Источник рассказал о показаниях по делу экс-замминистра обороны Попова

Обличающие показания на Попова дали директор парка "Патриот" Ахмедов и Шестеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова дали директор подмосковного парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Показания дали два человека - Ахмедов и Шестеров", - рассказал собеседник агентства.
В четверг 235 окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияПавел Попов (генерал)
 
 
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