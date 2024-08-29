https://ria.ru/20240829/popov-1969304606.html

Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили

Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили - РИА Новости, 29.08.2024

Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили

Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:07

2024-08-29T18:07

2024-08-29T18:44

происшествия

павел попов (генерал)

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

патриот

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики приехали к дому в Москве, где жил Попов, в четверг днем.Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969251856.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

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происшествия, павел попов (генерал), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот