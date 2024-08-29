https://ria.ru/20240829/popov-1969304606.html
Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили
Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили - РИА Новости, 29.08.2024
Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили
Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:07
2024-08-29T18:07
2024-08-29T18:44
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики приехали к дому в Москве, где жил Попов, в четверг днем.Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969251856.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
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происшествия, павел попов (генерал), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот
Происшествия, Павел Попов (генерал), Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Патриот
Следственные действия по месту жительства генерала Попова завершили
Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства генерала Попова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы завершили работу по месту жительства арестованного бывшего замминистра обороны Павла Попова в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Силовики приехали к дому в Москве, где жил Попов, в четверг днем.
Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.
По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.