https://ria.ru/20240829/popov-1969290214.html
Попова будут содержать под стражей в СИЗО-2 "Бутырка"
Попова будут содержать под стражей в СИЗО-2 "Бутырка" - РИА Новости, 29.08.2024
Попова будут содержать под стражей в СИЗО-2 "Бутырка"
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов будет содержаться в московском СИЗО-2 "Бутырка", решил 235-й окружной военный суд. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:21
2024-08-29T17:21
2024-08-29T17:30
павел попов (генерал)
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов будет содержаться в московском СИЗО-2 "Бутырка", решил 235-й окружной военный суд."... содержать (Попова - ред.) в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - заявил судья.В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969206837.html
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павел попов (генерал), происшествия
Павел Попов (генерал), Происшествия
Попова будут содержать под стражей в СИЗО-2 "Бутырка"
Экс-замминистра обороны Попова будут содержать под стражей в СИЗО-2 "Бутырка"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов будет содержаться в московском СИЗО-2 "Бутырка", решил 235-й окружной военный суд.
"... содержать (Попова - ред.) в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - заявил судья.
В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.
Ранее СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.