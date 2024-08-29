https://ria.ru/20240829/popov-1969262233.html
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд
В 235-й окружной военный суд доставлен бывший замминистра обороны Павел Попов, сегодня инстанция рассмотрит ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:47
2024-08-29T15:47
2024-08-29T16:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В 235-й окружной военный суд доставлен бывший замминистра обороны Павел Попов, сегодня инстанция рассмотрит ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости от здания суда.Мужчину привезли в черном микроавтобусе, её также сопровождала карета "скорой", а самого Попова - несколько правоохранителей.В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня этого года.
https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969206837.html
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Экс-замминистра обороны Попов у здания суда
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд, где сегодня рассмотрят вопрос о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.
2024-08-29T15:47
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, павел попов (генерал)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Павел Попов (генерал)
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд
Суд сегодня рассмотрит вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В 235-й окружной военный суд доставлен бывший замминистра обороны Павел Попов, сегодня инстанция рассмотрит ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости от здания суда.
Мужчину привезли в черном микроавтобусе, её также сопровождала карета "скорой", а самого Попова - несколько правоохранителей.
В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, обоим также вменяется особо крупное мошенничество. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня этого года.