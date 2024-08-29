https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали - РИА Новости, 29.08.2024

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали

Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:04

2024-08-29T15:04

2024-08-29T15:04

россия

павел попов (генерал)

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы" и другими медалями, следует из данных на сайте Минобороны РФ. "Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями", - говорится на странице биографии бывшего замминистра. На своем посту Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Указом президента РФ от 12 июня 2004 года Попову было присвоено воинское звание генерал-полковник. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html

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россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия