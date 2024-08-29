https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали - РИА Новости, 29.08.2024
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:04
2024-08-29T15:04
2024-08-29T15:04
россия
павел попов (генерал)
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы" и другими медалями, следует из данных на сайте Минобороны РФ. "Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями", - говорится на странице биографии бывшего замминистра. На своем посту Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Указом президента РФ от 12 июня 2004 года Попову было присвоено воинское звание генерал-полковник. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
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россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
Экс-замминистра обороны Попов имеет орден "За заслуги перед Отечеством"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы" и другими медалями, следует из данных на сайте Минобороны РФ.
"Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями", - говорится на странице биографии бывшего замминистра.
На своем посту Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года.
Указом президента РФ от 12 июня 2004 года Попову было присвоено воинское звание генерал-полковник.
В четверг СК
РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот
".
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.