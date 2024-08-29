Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/popov-1969250760.html
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали - РИА Новости, 29.08.2024
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали
Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:04
2024-08-29T15:04
россия
павел попов (генерал)
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969205774_0:116:762:545_1920x0_80_0_0_2d6ee5d3d75148d71117d5463790ae50.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы" и другими медалями, следует из данных на сайте Минобороны РФ. "Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями", - говорится на странице биографии бывшего замминистра. На своем посту Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года. Указом президента РФ от 12 июня 2004 года Попову было присвоено воинское звание генерал-полковник. В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969205774_0:45:762:617_1920x0_80_0_0_e40f3af8e12e7da69c975fd3876fcb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, павел попов (генерал), патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Павел Попов (генерал), Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны имеет ордена и медали

Экс-замминистра обороны Попов имеет орден "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Павел Попов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы" и другими медалями, следует из данных на сайте Минобороны РФ.
"Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета", "Дружбы", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями", - говорится на странице биографии бывшего замминистра.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне
29 августа, 13:57
На своем посту Попов проработал почти 11 лет, с ноября 2013 года.
Указом президента РФ от 12 июня 2004 года Попову было присвоено воинское звание генерал-полковник.
В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Стали известны подробности о недвижимости экс-замглавы Минобороны Попова
29 августа, 13:26
Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Экс-замглавы Минобороны Попову грозит до десяти лет колонии
29 августа, 13:29
 
РоссияПавел Попов (генерал)ПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала