https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html

Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне

Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне - РИА Новости, 29.08.2024

Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне

Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:57

2024-08-29T13:57

2024-08-29T13:57

происшествия

россия

павел попов (генерал)

владимир путин

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ Владимира Путина 17 июня текущего года, следует из опубликованного ранее документа. Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. Из инкриминируемой экс-замминистра статьи Уголовного кодекса РФ следует, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html

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происшествия, россия, павел попов (генерал), владимир путин, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)