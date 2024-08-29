https://ria.ru/20240829/popov-1969222185.html
Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне
Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне
Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:57
2024-08-29T13:57
2024-08-29T13:57
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ Владимира Путина 17 июня текущего года, следует из опубликованного ранее документа. Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. Из инкриминируемой экс-замминистра статьи Уголовного кодекса РФ следует, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240829/popov-1969210395.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), владимир путин, патриот, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Путин, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-замминистра обороны Попова освободили от должности в июне
Путин уволил экс-замминистра обороны Попова указом от 17 июня