https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот" - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"
Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:21
2024-08-29T13:21
2024-08-29T13:21
россия
красногорский район
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. "Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - рассказала Петренко.
https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, красногорский район, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Красногорский район, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"
СК: экс-замглавы МО РФ Попов строил и ремонтировал дачу за счет парка "Патриот"