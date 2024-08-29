Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот" - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот" - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"
Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:21
2024-08-29T13:21
россия
красногорский район
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969205774_0:116:762:545_1920x0_80_0_0_2d6ee5d3d75148d71117d5463790ae50.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. "Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - рассказала Петренко.
https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html
россия
красногорский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969205774_0:45:762:617_1920x0_80_0_0_e40f3af8e12e7da69c975fd3876fcb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красногорский район, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Красногорский район, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"

СК: экс-замглавы МО РФ Попов строил и ремонтировал дачу за счет парка "Патриот"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Павел Попов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
"Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - рассказала Петренко.
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию
1 августа, 15:38
 
РоссияКрасногорский районМосковская область (Подмосковье)Павел Попов (генерал)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала