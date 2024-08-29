https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html

Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"

Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот" - РИА Новости, 29.08.2024

Экс-замглавы Минобороны Попов обустраивал дачу за счет парка "Патриот"

Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:21

2024-08-29T13:21

2024-08-29T13:21

россия

красногорский район

московская область (подмосковье)

павел попов (генерал)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-замглавы Минобороны России Павел Попов, по данным следствия, организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот", сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности. "Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - рассказала Петренко.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

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красногорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, красногорский район, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия