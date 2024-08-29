https://ria.ru/20240829/polsha-1969306524.html

СМИ: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

СМИ: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 29.08.2024

СМИ: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из расследования... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:18

2024-08-29T18:18

2024-08-29T19:10

в мире

польша

германия

россия

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из расследования нескольких немецких СМИ и датского радиовещателя. Сообщается, что Берлин 21 июня передал Варшаве европейский ордер на арест Владимира Ж., подозреваемого в этом преступлении.Как утверждают источники среди немецких силовиков, польская прокуратура сразу дала понять ФРГ, что готова немедленно арестовать подозреваемого, как того требует законодательство Евросоюза. Тем не менее никаких действий за этим не последовало. Кроме того, в кулуарах правительственных консультаций Варшава показала отсутствие намерения сотрудничать по вопросу выдачи Владимира Ж. Шестого июля он покинул Польшу, и есть основания полагать, что его предупредили об опасности. Местные чиновники также говорили немцам, что не понимают, зачем арестовывать подозреваемого, ведь для них он герой, говорится в расследовании.Таким образом, Польша не проявила особого интереса к расследованию подрыва "Северных потоков", поскольку и Варшава, и Киев рассматривали газопроводы как угрозу безопасности, резюмировали немецкие СМИ.Диверсия на "Северных потоках"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая проукраинская группировка.По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской к порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.Журналисты считают, что судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев. По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022-го по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Одно из изданий опубликовало его фотографию. Это позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.Как писала газета The Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. По данным издания, ЦРУ якобы узнало о готовящейся операции и потребовало от Владимира Зеленского отменить ее. Тот отдал соответствующий приказ Залужному, но он его проигнорировал.В Белом доме комментировать публикацию отказались, сам экс-главком в переписке с WSJ отверг причастность к диверсии.

https://ria.ru/20240829/gazoprovod-1969293864.html

https://ria.ru/20240821/chekhiya-1967598529.html

https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html

https://ria.ru/20240814/gazoprovod-1966152156.html

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