https://ria.ru/20240829/polk-1969336168.html

В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии

В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии - РИА Новости, 30.08.2024

В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии

В Бендерах в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 226-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T21:14

2024-08-29T21:14

2024-08-30T10:47

в мире

бендеры

молдавия

российская империя

вадим красносельский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969402825_0:109:1500:953_1920x0_80_0_0_01fc965c57b9fcfb523695e185a08a6b.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. В Бендерах в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 226-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского. "Тот символ, который олицетворяет здесь 55-й подольский полк – памятник, бронзовый орел на стеле, установленный бойцами 55-го Подольского полка в честь столетия Бородинской битвы, устоял даже в богоборческие времена, был символом города Бендеры в советское время. Разве это не промысел Бога? И вот сегодня мы здесь чтим бойцов, чтим подвиг народа, чтим защитников Отечества", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что уже более 15 лет, как возобновили праздник 55-го Подольского полка в городе Бендеры. По его словам, на карте мира сегодня вряд ли найдется еще одна точка, где на государственном уровне организовывают такое торжество. "Это – воспитание как молодого поколения, так и в целом приднестровского народа. Я уже неоднократно говорил, что мы наследники не Победы, а наследники побед, как воинства Российской Империи – солдат, офицеров и генералов русской императорской армии, так и, конечно, советского народа", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html

бендеры

молдавия

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бендеры, молдавия, российская империя, вадим красносельский