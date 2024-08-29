https://ria.ru/20240829/polk-1969336168.html
В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии
В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии - РИА Новости, 30.08.2024
В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии
В Бендерах в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 226-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T21:14
2024-08-29T21:14
2024-08-30T10:47
в мире
бендеры
молдавия
российская империя
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969402825_0:109:1500:953_1920x0_80_0_0_01fc965c57b9fcfb523695e185a08a6b.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. В Бендерах в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 226-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского. "Тот символ, который олицетворяет здесь 55-й подольский полк – памятник, бронзовый орел на стеле, установленный бойцами 55-го Подольского полка в честь столетия Бородинской битвы, устоял даже в богоборческие времена, был символом города Бендеры в советское время. Разве это не промысел Бога? И вот сегодня мы здесь чтим бойцов, чтим подвиг народа, чтим защитников Отечества", - сказал Красносельский. Глава ПМР напомнил, что уже более 15 лет, как возобновили праздник 55-го Подольского полка в городе Бендеры. По его словам, на карте мира сегодня вряд ли найдется еще одна точка, где на государственном уровне организовывают такое торжество. "Это – воспитание как молодого поколения, так и в целом приднестровского народа. Я уже неоднократно говорил, что мы наследники не Победы, а наследники побед, как воинства Российской Империи – солдат, офицеров и генералов русской императорской армии, так и, конечно, советского народа", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html
бендеры
молдавия
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969402825_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_be85b038e9107c77ac4b1da6120f3942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бендеры, молдавия, российская империя, вадим красносельский
В мире, Бендеры, Молдавия, Российская империя, Вадим Красносельский
В ПМР отметили 226-летие формирования полка российской императорской армии
В Бендерах отметили 226-летие 55-го Подольского пехотного полка российской армии
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. В Бендерах в четверг прошли торжественные мероприятия по случаю 226-летия 55-го Подольского пехотного полка российской императорской армии, который был расквартирован в городе до революции, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.
«
"Тот символ, который олицетворяет здесь 55-й подольский полк – памятник, бронзовый орел на стеле, установленный бойцами 55-го Подольского полка в честь столетия Бородинской битвы, устоял даже в богоборческие времена, был символом города Бендеры в советское время. Разве это не промысел Бога? И вот сегодня мы здесь чтим бойцов, чтим подвиг народа, чтим защитников Отечества", - сказал Красносельский.
Глава ПМР напомнил, что уже более 15 лет, как возобновили праздник 55-го Подольского полка в городе Бендеры. По его словам, на карте мира сегодня вряд ли найдется еще одна точка, где на государственном уровне организовывают такое торжество.
"Это – воспитание как молодого поколения, так и в целом приднестровского народа. Я уже неоднократно говорил, что мы наследники не Победы, а наследники побед, как воинства Российской Империи – солдат, офицеров и генералов русской императорской армии, так и, конечно, советского народа", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.