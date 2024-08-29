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Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики
Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики - РИА Новости, 30.08.2024
Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики
Законодательное собрание Нижегородской области активно участвует в реализации молодежной политики в регионе, заявил спикер регионального парламента Евгений... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T19:06
2024-08-29T19:06
2024-08-30T10:59
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области активно участвует в реализации молодежной политики в регионе, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Нижегородские депутаты обсудили вопросы реализации молодёжной политики в регионе, а также нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в рамках "Правительственного часа". "Прошлый год Нижний Новгород провёл в статусе "Молодёжной столицы России". Акцент был сделан не только на череду культурных мероприятий, но и на поддержку молодых кадров и получение профессиональных навыков. В Нижнем Новгороде прошёл Форум работающей молодёжи, который собрал представителей крупнейших предприятий региона. Впервые организована Нижегородская студенческая премия "Молодец" для ребят, проявивших себя в различных сферах деятельности. Развитие получает и молодёжное предпринимательство, а также креативные специальности, востребованные на рынке труда", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона. В вопросах укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики также будут сделаны важные шаги. Так, в каждом регионе страны планируется создание Международных клубов дружбы. Их главная цель – формирование сообщества молодых людей с активной социальной позицией. К этой работе в самих регионах, по мнению председателя законодательного собрания Нижегородской области, должны подключаться местные парламенты. "Законодательное собрание активно участвует в реализации молодежной политики в регионе. Работает Молодежный парламент, наделенный правом законодательной инициативы, наши ребята налаживают работу с молодежными палатами в районах области. Нижегородский опыт подготовки молодых парламентариев получил высокие оценки, взят за образец при реализации проектов в Приволжском федеральном округе, ЛНР, ДНР, других регионах", - приводятся в сообщении слова Люлина. Спикер регионального парламента также отметил, что на следующей неделе Нижегородская область примет слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. По мнению Люлина, аккумулировать молодёжные инициативы в сфере АПК особенно важно накануне принятия бюджетов регионов на 2025 год. Большое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию. Так, в различные форматы патриотических мероприятий в 2024 году планируется вовлечь более 600 тысяч человек. Это, в частности, окружные патриотические форумы, развитие спортивного туризма, встречи участников СВО с молодёжью. С помощью волонтёров было собрано и отправлено более 85 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Добровольцы помогают в оказании адресной помощи родственникам военнослужащих, они получают не только социальную и гуманитарную, но и психологическую поддержку. "В вопросах развития волонтёрства нам ещё есть, куда стремиться. 87% молодежи охвачено патриотическими мероприятиями, нужно довести этот показатель до 100%. Потому как в медиапространстве продолжается битва за умы молодых людей и наша цель – выиграть в этом противостоянии и приобщить ребят к работе на благо родной страны", - отметил Люлин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области активно участвует в реализации молодежной политики в регионе, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Нижегородские депутаты обсудили вопросы реализации молодёжной политики в регионе, а также нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в рамках "Правительственного часа".
"Прошлый год Нижний Новгород
провёл в статусе "Молодёжной столицы России". Акцент был сделан не только на череду культурных мероприятий, но и на поддержку молодых кадров и получение профессиональных навыков. В Нижнем Новгороде прошёл Форум работающей молодёжи, который собрал представителей крупнейших предприятий региона. Впервые организована Нижегородская студенческая премия "Молодец" для ребят, проявивших себя в различных сферах деятельности. Развитие получает и молодёжное предпринимательство, а также креативные специальности, востребованные на рынке труда", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона.
В вопросах укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики также будут сделаны важные шаги. Так, в каждом регионе страны планируется создание Международных клубов дружбы. Их главная цель – формирование сообщества молодых людей с активной социальной позицией. К этой работе в самих регионах, по мнению председателя законодательного собрания Нижегородской области, должны подключаться местные парламенты.
"Законодательное собрание активно участвует в реализации молодежной политики в регионе. Работает Молодежный парламент, наделенный правом законодательной инициативы, наши ребята налаживают работу с молодежными палатами в районах области. Нижегородский опыт подготовки молодых парламентариев получил высокие оценки, взят за образец при реализации проектов в Приволжском федеральном округе, ЛНР
, ДНР
, других регионах", - приводятся в сообщении слова Люлина.
Спикер регионального парламента также отметил, что на следующей неделе Нижегородская область примет слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. По мнению Люлина, аккумулировать молодёжные инициативы в сфере АПК особенно важно накануне принятия бюджетов регионов на 2025 год.
Большое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию. Так, в различные форматы патриотических мероприятий в 2024 году планируется вовлечь более 600 тысяч человек. Это, в частности, окружные патриотические форумы, развитие спортивного туризма, встречи участников СВО с молодёжью. С помощью волонтёров было собрано и отправлено более 85 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Добровольцы помогают в оказании адресной помощи родственникам военнослужащих, они получают не только социальную и гуманитарную, но и психологическую поддержку.
"В вопросах развития волонтёрства нам ещё есть, куда стремиться. 87% молодежи охвачено патриотическими мероприятиями, нужно довести этот показатель до 100%. Потому как в медиапространстве продолжается битва за умы молодых людей и наша цель – выиграть в этом противостоянии и приобщить ребят к работе на благо родной страны", - отметил Люлин.