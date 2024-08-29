https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики

Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики - РИА Новости, 30.08.2024

Нижегородский парламент активно участвует в реализации молодежной политики

Законодательное собрание Нижегородской области активно участвует в реализации молодежной политики в регионе, заявил спикер регионального парламента Евгений... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T19:06

2024-08-29T19:06

2024-08-30T10:59

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области активно участвует в реализации молодежной политики в регионе, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Нижегородские депутаты обсудили вопросы реализации молодёжной политики в регионе, а также нравственное и патриотическое воспитание молодёжи в рамках "Правительственного часа". "Прошлый год Нижний Новгород провёл в статусе "Молодёжной столицы России". Акцент был сделан не только на череду культурных мероприятий, но и на поддержку молодых кадров и получение профессиональных навыков. В Нижнем Новгороде прошёл Форум работающей молодёжи, который собрал представителей крупнейших предприятий региона. Впервые организована Нижегородская студенческая премия "Молодец" для ребят, проявивших себя в различных сферах деятельности. Развитие получает и молодёжное предпринимательство, а также креативные специальности, востребованные на рынке труда", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона. В вопросах укрепления международного сотрудничества в сфере молодёжной политики также будут сделаны важные шаги. Так, в каждом регионе страны планируется создание Международных клубов дружбы. Их главная цель – формирование сообщества молодых людей с активной социальной позицией. К этой работе в самих регионах, по мнению председателя законодательного собрания Нижегородской области, должны подключаться местные парламенты. "Законодательное собрание активно участвует в реализации молодежной политики в регионе. Работает Молодежный парламент, наделенный правом законодательной инициативы, наши ребята налаживают работу с молодежными палатами в районах области. Нижегородский опыт подготовки молодых парламентариев получил высокие оценки, взят за образец при реализации проектов в Приволжском федеральном округе, ЛНР, ДНР, других регионах", - приводятся в сообщении слова Люлина. Спикер регионального парламента также отметил, что на следующей неделе Нижегородская область примет слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. По мнению Люлина, аккумулировать молодёжные инициативы в сфере АПК особенно важно накануне принятия бюджетов регионов на 2025 год. Большое внимание в регионе уделяется патриотическому воспитанию. Так, в различные форматы патриотических мероприятий в 2024 году планируется вовлечь более 600 тысяч человек. Это, в частности, окружные патриотические форумы, развитие спортивного туризма, встречи участников СВО с молодёжью. С помощью волонтёров было собрано и отправлено более 85 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Добровольцы помогают в оказании адресной помощи родственникам военнослужащих, они получают не только социальную и гуманитарную, но и психологическую поддержку. "В вопросах развития волонтёрства нам ещё есть, куда стремиться. 87% молодежи охвачено патриотическими мероприятиями, нужно довести этот показатель до 100%. Потому как в медиапространстве продолжается битва за умы молодых людей и наша цель – выиграть в этом противостоянии и приобщить ребят к работе на благо родной страны", - отметил Люлин.

нижегородская область

нижний новгород

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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)