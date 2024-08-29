https://ria.ru/20240829/politika-1969284403.html

Путин 3 сентября посетит Монголию

Путин 3 сентября посетит Монголию - РИА Новости, 29.08.2024

Путин 3 сентября посетит Монголию

Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:55

2024-08-29T16:55

2024-08-29T17:36

монголия

в мире

россия

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля."Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол", — говорится в пресс-релизе.Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Два лидера обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.Отмечается, что стороны подпишут двусторонние документы.Также предусмотрены беседы с председателем парламента и премьер-министром Монголии.Как сообщал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.

https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html

https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967475132.html

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монголия, в мире, россия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух