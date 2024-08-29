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Путин 3 сентября посетит Монголию - РИА Новости, 29.08.2024
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16:55 29.08.2024 (обновлено: 17:36 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/politika-1969284403.html
Путин 3 сентября посетит Монголию
Путин 3 сентября посетит Монголию - РИА Новости, 29.08.2024
Путин 3 сентября посетит Монголию
Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:55
2024-08-29T17:36
монголия
в мире
россия
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля."Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол", — говорится в пресс-релизе.Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Два лидера обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.Отмечается, что стороны подпишут двусторонние документы.Также предусмотрены беседы с председателем парламента и премьер-министром Монголии.Как сообщал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.
https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html
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монголия, в мире, россия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух
Монголия, В мире, Россия, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух
Путин 3 сентября посетит Монголию

Путин и глава Монголии обсудят развитие отношений и актуальные проблемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол", — говорится в пресс-релизе.
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ВС России и Монголии провели совместное планирование действий на учении
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Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Два лидера обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Отмечается, что стороны подпишут двусторонние документы.
Также предусмотрены беседы с председателем парламента и премьер-министром Монголии.
Как сообщал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.

Весной 1939 года японцы активизировали провокации на границе Монгольской Народной Республики и Маньчжурии. Японские войска численностью 2,5 тысячи человек 28 мая нарушили государственную границу МНР и стали продвигаться к реке Халхин-Гол. Советский 57-й особый корпус, находившийся на территории МНР по протоколу о взаимной помощи 1936-го, совместно с монгольскими частями дал отпор захватчикам и к исходу 29 мая выбил их с территории МНР. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.

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МонголияВ миреРоссияВладимир ПутинУхнагийн Хурэлсух
 
 
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