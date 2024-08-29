Путин 3 сентября посетит Монголию
Путин и глава Монголии обсудят развитие отношений и актуальные проблемы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол", — говорится в пресс-релизе.
Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Два лидера обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Отмечается, что стороны подпишут двусторонние документы.
Также предусмотрены беседы с председателем парламента и премьер-министром Монголии.
Как сообщал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, и примет участие в пленарном заседании.
Весной 1939 года японцы активизировали провокации на границе Монгольской Народной Республики и Маньчжурии. Японские войска численностью 2,5 тысячи человек 28 мая нарушили государственную границу МНР и стали продвигаться к реке Халхин-Гол. Советский 57-й особый корпус, находившийся на территории МНР по протоколу о взаимной помощи 1936-го, совместно с монгольскими частями дал отпор захватчикам и к исходу 29 мая выбил их с территории МНР. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.
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