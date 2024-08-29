https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969159140.html

Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области

Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области

Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил РИА Новости участник... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T11:16

2024-08-29T11:16

2024-08-29T11:56

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

родион мирошник

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "И Зеленский, и Подоляк открыто говорят — чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции, с другой стороны — максимально дестабилизировать ситуацию в России, вызвать определенное недовольство", — сказал экс-депутат. Действия ВСУ на территории Курской области — это преступление, подчеркнул Олейник. "Такие вещи были во время Второй мировой войны, когда фашисты просто угоняли людей в Германию", — добавил он. По словам политика, на Украине звучат заявления, что гражданское население надо использовать для укрепления оборонительных позиций: копать траншеи, блиндажи, выполнять земельные работы. "Они будут часть населения обвинять в сотрудничестве, что они помогали, указывали цели, причислять их к воюющей стороне, а не просто к мирным гражданам. Давайте будем говорить откровенно, со стороны Украины очень много тех, кто абсолютно не участвует в боевых действиях, но они как политические лица арестованы, как лица, причастные к УПЦ, к духовенству, они тоже участвуют в обмене, поэтому я не исключаю, что они увеличивают обменный фонд гражданских лиц, чтобы осуществить обмен с Россией", — заключил Олейник.О том, что Россия располагает данными о похищениях украинскими военными мирных жителей Курской области, РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, курская область, владимир олейник, владимир зеленский, родион мирошник, вооруженные силы украины