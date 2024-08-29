Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 29.08.2024 (обновлено: 11:56 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969159140.html
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области
Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил РИА Новости участник... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T11:16
2024-08-29T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
курская область
владимир олейник
владимир зеленский
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa7d202651852324f87017e392dd6fa6.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "И Зеленский, и Подоляк открыто говорят — чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции, с другой стороны — максимально дестабилизировать ситуацию в России, вызвать определенное недовольство", — сказал экс-депутат. Действия ВСУ на территории Курской области — это преступление, подчеркнул Олейник. "Такие вещи были во время Второй мировой войны, когда фашисты просто угоняли людей в Германию", — добавил он. По словам политика, на Украине звучат заявления, что гражданское население надо использовать для укрепления оборонительных позиций: копать траншеи, блиндажи, выполнять земельные работы. "Они будут часть населения обвинять в сотрудничестве, что они помогали, указывали цели, причислять их к воюющей стороне, а не просто к мирным гражданам. Давайте будем говорить откровенно, со стороны Украины очень много тех, кто абсолютно не участвует в боевых действиях, но они как политические лица арестованы, как лица, причастные к УПЦ, к духовенству, они тоже участвуют в обмене, поэтому я не исключаю, что они увеличивают обменный фонд гражданских лиц, чтобы осуществить обмен с Россией", — заключил Олейник.О том, что Россия располагает данными о похищениях украинскими военными мирных жителей Курской области, РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
украина
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b033449b6a7722f2cea8a054def2aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, курская область, владимир олейник, владимир зеленский, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Курская область, Владимир Олейник, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат Рады объяснил похищение ВСУ мирных жителей в Курской области

Олейник: Киев похищает мирных жителей в Курской области для обмена на пленных

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"И Зеленский, и Подоляк открыто говорят — чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции, с другой стороны — максимально дестабилизировать ситуацию в России, вызвать определенное недовольство", — сказал экс-депутат.
Украинский пленный об отвлекающем маневре в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области
22 августа, 16:14
Действия ВСУ на территории Курской области — это преступление, подчеркнул Олейник.
"Такие вещи были во время Второй мировой войны, когда фашисты просто угоняли людей в Германию", — добавил он.
По словам политика, на Украине звучат заявления, что гражданское население надо использовать для укрепления оборонительных позиций: копать траншеи, блиндажи, выполнять земельные работы.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Жительница Суджи рассказала, что украинские боевики вытворяют в городе
27 августа, 06:19
"Они будут часть населения обвинять в сотрудничестве, что они помогали, указывали цели, причислять их к воюющей стороне, а не просто к мирным гражданам. Давайте будем говорить откровенно, со стороны Украины очень много тех, кто абсолютно не участвует в боевых действиях, но они как политические лица арестованы, как лица, причастные к УПЦ, к духовенству, они тоже участвуют в обмене, поэтому я не исключаю, что они увеличивают обменный фонд гражданских лиц, чтобы осуществить обмен с Россией", — заключил Олейник.
О том, что Россия располагает данными о похищениях украинскими военными мирных жителей Курской области, РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКурская областьВладимир ОлейникВладимир ЗеленскийРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала