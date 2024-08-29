https://ria.ru/20240829/pokhischenie-1969107107.html
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД
Украинские военные похищают мирных жителей Курской области, российская сторона составила предварительные списки, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:43
2024-08-29T05:43
2024-08-29T09:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
украина
родион мирошник
владимир путин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские военные похищают мирных жителей Курской области, российская сторона составила предварительные списки, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — сказал Мирошник.Посол подчеркнул, что украинские подразделения ведут себя как террористы."Они не придерживаются каких-либо норм, чтобы известить близких, родственников, власти о том, что эти люди находятся у них по какой-то причине. Это все скрывается, это необходимо находить какими-то обходными маневрами", — отметил дипломат.Мирошник подчеркнул, что этой темой сейчас занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные. Людей, которых, по нашим данным, выкрали украинские боевики и судьба которых неизвестна. Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении", — сказал собеседник агентства.Подразделения ВСУ в 05:30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркнул глава государства, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Мирошник о похищении жителей Курской области солдатами ВСУ
Россия располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные, заявил РИА Новости Мирошник
2024-08-29T05:43
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россия, вооруженные силы украины, курская область, происшествия, украина, родион мирошник, владимир путин, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Татьяна Москалькова
ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, сообщили в МИД
Посол: ВСУ похищают жителей Курской области, вывозя их в неизвестном направлении
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украинские военные похищают мирных жителей Курской области, российская сторона составила предварительные списки, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть данные о том, что украинские боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины
, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?" — сказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что украинские подразделения ведут себя как террористы.
"Они не придерживаются каких-либо норм, чтобы известить близких, родственников, власти о том, что эти люди находятся у них по какой-то причине. Это все скрывается, это необходимо находить какими-то обходными маневрами", — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что этой темой сейчас занимается Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
.
"Сейчас есть предварительные списки, но, увы, они не окончательные. Людей, которых, по нашим данным, выкрали украинские боевики и судьба которых неизвестна. Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении", — сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ
в 05:30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин
заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркнул глава государства, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.