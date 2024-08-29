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В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких - РИА Новости, 29.08.2024
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
Более трех с половиной тысяч граждан обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области, за последнюю неделю нашли свыше РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:59
2024-08-29T07:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более трех с половиной тысяч граждан обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области, за последнюю неделю нашли свыше трехсот пятидесяти человек, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена. "По последним данным, которые мне дали представители РКК, более 3,5 тысяч человек обратились за этой информацией. За последнюю неделю ребята нашли более трехсот пятидесяти человек", - сказал Мирошник. "В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР. Там дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей. Когда они не имеют свою координацию, то они обращаются в такие службы", - добавил он. Посол подчеркнул, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между родственниками. "Увы, это данность, которая была и на Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей", - заключил Мирошник. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/sudzha-1969109052.html
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россия, курская область, донбасс, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких

Мирошник: РКК за неделю нашел более трехсот пятидесяти жителей Курской области

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание офиса российского Красного креста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Более трех с половиной тысяч граждан обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области, за последнюю неделю нашли свыше трехсот пятидесяти человек, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена.
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"По последним данным, которые мне дали представители РКК, более 3,5 тысяч человек обратились за этой информацией. За последнюю неделю ребята нашли более трехсот пятидесяти человек", - сказал Мирошник.
"В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР. Там дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей. Когда они не имеют свою координацию, то они обращаются в такие службы", - добавил он.
Посол подчеркнул, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между родственниками.
"Увы, это данность, которая была и на Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, там, где нужно вывозить большое количество людей", - заключил Мирошник.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонбассРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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