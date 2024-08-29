https://ria.ru/20240829/pogoda-1969316289.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой - РИА Новости, 29.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:17
2024-08-29T19:17
2024-08-29T19:17
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_181af44a953db21cae8e0f6c048b6bfb.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Зима прогнозируется очень теплой, декабрь на три градуса выше нормы, январь - на пять-семь градусов выше нормы, февраль на один-два градуса выше нормы, с переизбытком осадков на 20-30%", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266829_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_59810f02c84ed61168897a4b872854c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Синоптик Тишковец: зима в Центральной России ожидается очень теплой