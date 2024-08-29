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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой - РИА Новости, 29.08.2024
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19:17 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pogoda-1969316289.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой - РИА Новости, 29.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:17
2024-08-29T19:17
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Зима прогнозируется очень теплой, декабрь на три градуса выше нормы, январь - на пять-семь градусов выше нормы, февраль на один-два градуса выше нормы, с переизбытком осадков на 20-30%", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой

Синоптик Тишковец: зима в Центральной России ожидается очень теплой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зима прогнозируется очень теплой, декабрь на три градуса выше нормы, январь - на пять-семь градусов выше нормы, февраль на один-два градуса выше нормы, с переизбытком осадков на 20-30%", - рассказал Тишковец.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень
29 августа, 18:31
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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