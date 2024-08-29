https://ria.ru/20240829/pogoda-1969316289.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой - РИА Новости, 29.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой

Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:17

2024-08-29T19:17

2024-08-29T19:17

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Зима в Центральной России прогнозируется очень теплой, с переизбытком осадков на 20-30%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Зима прогнозируется очень теплой, декабрь на три градуса выше нормы, январь - на пять-семь градусов выше нормы, февраль на один-два градуса выше нормы, с переизбытком осадков на 20-30%", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

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2024

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общество, евгений тишковец