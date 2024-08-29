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Завершилась магнитная буря, накрывшая Землю в четверг

Завершилась магнитная буря, накрывшая Землю в четверг - РИА Новости, 29.08.2024

Завершилась магнитная буря, накрывшая Землю в четверг

Магнитная буря, которая началась на Земле в четверг утром, завершилась, оставшаяся часть дня пройдёт при небольших колебаниях магнитосферы в диапазоне от слабой РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:50

2024-08-29T10:50

2024-08-29T10:53

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Магнитная буря, которая началась на Земле в четверг утром, завершилась, оставшаяся часть дня пройдёт при небольших колебаниях магнитосферы в диапазоне от слабой до неустойчивой, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ранее синоптик сообщал, что в четверг на Земле началась магнитная буря, интенсивность которой колеблется от слабой до средней. "Как и ожидалось, магнитная буря оказалась непродолжительной и вскоре завершилась, а геомагнитное поле постепенно вернулось в спокойное состояние", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он добавил, что оставшаяся часть дня пройдёт при небольших колебаниях магнитосферы Земли в диапазоне от слабой до неустойчивой.

https://radiosputnik.ru/20240827/pogoda-1968818202.html

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общество, космос - риа наука, земля, михаил леус, погода