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В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет
Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:29
2024-08-29T10:29
2024-08-29T10:29
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экология в россии
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Первый день осени в Москве будет жарким, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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общество, москва, экология в россии, татьяна позднякова
Общество, Москва, Экология в России, Татьяна Позднякова
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет
Температура воздуха в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет