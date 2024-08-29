https://ria.ru/20240829/pogoda-1969139670.html

В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет

В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет

Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:29

2024-08-29T10:29

2024-08-29T10:29

общество

москва

экология в россии

татьяна позднякова

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Первый день осени в Москве будет жарким, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20240828/pogoda-1968682867.html

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общество, москва, экология в россии, татьяна позднякова