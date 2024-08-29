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В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет - РИА Новости, 29.08.2024
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10:29 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pogoda-1969139670.html
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет
Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:29
2024-08-29T10:29
общество
москва
экология в россии
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Первый день осени в Москве будет жарким, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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общество, москва, экология в россии, татьяна позднякова
Общество, Москва, Экология в России, Татьяна Позднякова
В Москве 1 сентября станет самым жарким днем за последние 85 лет

Температура воздуха в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября будет самой высокой за последние 85 лет, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первый день осени в Москве будет жарким, воздух прогреется до плюс 30 градусов. Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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Синоптик рассказал о погоде в сентябре в средней полосе России
Вчера, 02:00
 
ОбществоМоскваЭкология в РоссииТатьяна Позднякова
 
 
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