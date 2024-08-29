Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pogoda-1969115390.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Малооблачная погода и температура воздуха до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:12
2024-08-29T08:12
общество
москва
новгородская область
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888490816_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_68203dfcfabb7b937ee9e704276e0b1d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице будет формировать антициклон с центром над Новгородской областью. Его стараниями в Москве и окрестностях ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - отметил он. Синоптик рассказал, что ветер в столице будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://ria.ru/20240829/burya-1969115130.html
москва
новгородская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888490816_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_442cf2cf9f9f8398ff7a6dc0f3c5389b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новгородская область, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новгородская область, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидается малооблачная погода и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМужчина гуляет с собакой в жаркий день у фонтана "Каменный цветок" на территории ВДНХ
Мужчина гуляет с собакой в жаркий день у фонтана Каменный цветок на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в столице будет формировать антициклон с центром над Новгородской областью. Его стараниями в Москве и окрестностях ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - отметил он.
Синоптик рассказал, что ветер в столице будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
На Земле началась новая магнитная буря
08:08
 
ОбществоМоскваНовгородская областьМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала