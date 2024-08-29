https://ria.ru/20240829/pogoda-1969115390.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Малооблачная погода и температура воздуха до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:12

2024-08-29T08:12

2024-08-29T08:12

общество

москва

новгородская область

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице будет формировать антициклон с центром над Новгородской областью. Его стараниями в Москве и окрестностях ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25 - плюс 27 градусов, в Подмосковье - от 23 до 28 градусов тепла", - отметил он. Синоптик рассказал, что ветер в столице будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно выше нормы, барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.

https://ria.ru/20240829/burya-1969115130.html

москва

новгородская область

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, новгородская область, московская область (подмосковье), михаил леус