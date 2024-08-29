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Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой - РИА Новости, 29.08.2024
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:15
2024-08-29T13:15
2024-08-29T13:15
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по программам среднего специального и высшего образования, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки", — сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по программам среднего специального и высшего образования, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки", — сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона.
Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.