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Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой - РИА Новости, 29.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:15 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/podmoskove-1969207550.html
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой - РИА Новости, 29.08.2024
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой
Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T13:15
2024-08-29T13:15
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по программам среднего специального и высшего образования, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки", — сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по программам среднего специального и высшего образования, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки", — сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона.
Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.
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