https://ria.ru/20240829/podmoskove-1969207550.html

Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой

Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой - РИА Новости, 29.08.2024

Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою деятельность с наукой

Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:15

2024-08-29T13:15

2024-08-29T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Каждый четвертый студент Подмосковья свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки, всего в регионе обучаются порядка 184 тысяч студентов по программам среднего специального и высшего образования, заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В Подмосковье расположено 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. На данный момент обучение в этих учреждениях проходят 72 тысячи и 112 тысяч студентов соответственно. Из них 25% обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки", — сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. Зампред отметила, что некоторые студенты проходят обучение сразу по нескольким направлениям. Так, доля обучающихся по направлениям науки в сфере IT составляет 54%, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.

https://ria.ru/20240821/shkoly-1967601961.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)