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День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу - РИА Новости, 29.08.2024
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Новости Подмосковья
 
12:33 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/podmoskove-1969192859.html
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу - РИА Новости, 29.08.2024
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу
День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:33
2024-08-29T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
полис омс
онкология
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Даже если вас ничего не беспокоит, проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит, сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в 24 ЦАОП", - приводит слова Сапанюка пресс-служба Минздрава региона. Уточняется, что в День открытых дверей в ЦАОП можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие будет проходить с 09:00 до 14:00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
https://ria.ru/20240828/podmoskove-1968948637.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк, полис омс, онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, полис ОМС, Онкология

День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу

© iStock.com / Photo_ConceptsПроцедура МРТ
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Photo_Concepts
Процедура МРТ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Даже если вас ничего не беспокоит, проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит, сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в 24 ЦАОП", - приводит слова Сапанюка пресс-служба Минздрава региона.
Уточняется, что в День открытых дверей в ЦАОП можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие будет проходить с 09:00 до 14:00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Пульс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюкполис ОМСОнкология
 
 
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