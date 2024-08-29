https://ria.ru/20240829/podmoskove-1969192859.html
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу - РИА Новости, 29.08.2024
День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу
День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:33
2024-08-29T12:33
2024-08-29T12:33
новости подмосковья
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алексей сапанюк
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онкология
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Даже если вас ничего не беспокоит, проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит, сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в 24 ЦАОП", - приводит слова Сапанюка пресс-служба Минздрава региона. Уточняется, что в День открытых дверей в ЦАОП можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие будет проходить с 09:00 до 14:00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
https://ria.ru/20240828/podmoskove-1968948637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, полис омс, онкология
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, полис ОМС, Онкология