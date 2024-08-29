https://ria.ru/20240829/podmoskove-1969192859.html

День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу

День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу - РИА Новости, 29.08.2024

День открытых дверей пройдет в центрах онкопомощи Подмосковья в субботу

День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:33

2024-08-29T12:33

2024-08-29T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

полис омс

онкология

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. День открытых дверей состоится в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Подмосковья в субботу, 31 августа, пройти диагностику сможет любой желающий, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Даже если вас ничего не беспокоит, проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит, сохранить качество жизни. В эту субботу проверить свое здоровье и пройти онкоскрининг жители региона смогут в 24 ЦАОП", - приводит слова Сапанюка пресс-служба Минздрава региона. Уточняется, что в День открытых дверей в ЦАОП можно будет пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Мероприятие будет проходить с 09:00 до 14:00. Для участия в Дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://ria.ru/20240828/podmoskove-1968948637.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, полис омс, онкология