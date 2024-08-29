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Писатели посетили воинские подразделения в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Религия
 
14:31 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/pisateli-1969232959.html
Писатели посетили воинские подразделения в Курской области
Писатели посетили воинские подразделения в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
Писатели посетили воинские подразделения в Курской области
Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:31
2024-08-29T14:31
религия
курская область
россия
николай иванов
александр орлов
русская православная церковь
курск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, литераторы выступили перед бойцами и вручили им книги, молитвословы, иконы, сообщается на сайте РПЦ. "По благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента группа писателей посетила воинские подразделения в окрестностях города Курска... В ходе поездки в подразделениях были совершены молебны о победе русского воинства, литии о погибших. Писатели выступили перед воинами, рассказали о своем творчестве, прочитали стихи и вручили воинам книги, поэтические сборники, воинские молитвословы, иконы и пояски с 90 псалмом. В подразделения были переданы свежие фрукты", - сообщается на сайте РПЦ в четверг. Также писатели посетили пункты временного размещения жителей эвакуированных районов Курской области в Курской Коренной пустыни и поселке Свобода Золотухинского района. В пункты временного размещения были переданы комплекты детской литературы, игрушек и сладостей, которые собрали учителя и родители учеников московской школы №534. Издательский совет передал в ПВР Курска более 5 тысяч книг - духовную и детскую литературу. В поездке приняли участие заместитель председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Виктор Николаев и поэт, гендиректор международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Александр Орлов.
https://ria.ru/20240823/chernyshenko-1968157336.html
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
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курская область, россия, николай иванов, александр орлов, русская православная церковь, курск, вооруженные силы рф
Религия, Курская область, Россия, Николай Иванов, Александр Орлов, Русская православная церковь, Курск, Вооруженные силы РФ
Писатели посетили воинские подразделения в Курской области

РПЦ: группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, литераторы выступили перед бойцами и вручили им книги, молитвословы, иконы, сообщается на сайте РПЦ.
"По благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента группа писателей посетила воинские подразделения в окрестностях города Курска... В ходе поездки в подразделениях были совершены молебны о победе русского воинства, литии о погибших. Писатели выступили перед воинами, рассказали о своем творчестве, прочитали стихи и вручили воинам книги, поэтические сборники, воинские молитвословы, иконы и пояски с 90 псалмом. В подразделения были переданы свежие фрукты", - сообщается на сайте РПЦ в четверг.
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Также писатели посетили пункты временного размещения жителей эвакуированных районов Курской области в Курской Коренной пустыни и поселке Свобода Золотухинского района. В пункты временного размещения были переданы комплекты детской литературы, игрушек и сладостей, которые собрали учителя и родители учеников московской школы №534. Издательский совет передал в ПВР Курска более 5 тысяч книг - духовную и детскую литературу.
В поездке приняли участие заместитель председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Виктор Николаев и поэт, гендиректор международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Александр Орлов.
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РелигияКурская областьРоссияНиколай ИвановАлександр ОрловРусская православная церковьКурскВооруженные силы РФ
 
 
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