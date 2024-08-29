Писатели посетили воинские подразделения в Курской области
РПЦ: группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, литераторы выступили перед бойцами и вручили им книги, молитвословы, иконы, сообщается на сайте РПЦ.
"По благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента группа писателей посетила воинские подразделения в окрестностях города Курска... В ходе поездки в подразделениях были совершены молебны о победе русского воинства, литии о погибших. Писатели выступили перед воинами, рассказали о своем творчестве, прочитали стихи и вручили воинам книги, поэтические сборники, воинские молитвословы, иконы и пояски с 90 псалмом. В подразделения были переданы свежие фрукты", - сообщается на сайте РПЦ в четверг.
Также писатели посетили пункты временного размещения жителей эвакуированных районов Курской области в Курской Коренной пустыни и поселке Свобода Золотухинского района. В пункты временного размещения были переданы комплекты детской литературы, игрушек и сладостей, которые собрали учителя и родители учеников московской школы №534. Издательский совет передал в ПВР Курска более 5 тысяч книг - духовную и детскую литературу.
В поездке приняли участие заместитель председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Виктор Николаев и поэт, гендиректор международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Александр Орлов.