https://ria.ru/20240829/pisateli-1969232959.html

Писатели посетили воинские подразделения в Курской области

Писатели посетили воинские подразделения в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

Писатели посетили воинские подразделения в Курской области

Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:31

2024-08-29T14:31

2024-08-29T14:31

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Группа писателей посетила воинские подразделения в Курской области по благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, литераторы выступили перед бойцами и вручили им книги, молитвословы, иконы, сообщается на сайте РПЦ. "По благословению председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента группа писателей посетила воинские подразделения в окрестностях города Курска... В ходе поездки в подразделениях были совершены молебны о победе русского воинства, литии о погибших. Писатели выступили перед воинами, рассказали о своем творчестве, прочитали стихи и вручили воинам книги, поэтические сборники, воинские молитвословы, иконы и пояски с 90 псалмом. В подразделения были переданы свежие фрукты", - сообщается на сайте РПЦ в четверг. Также писатели посетили пункты временного размещения жителей эвакуированных районов Курской области в Курской Коренной пустыни и поселке Свобода Золотухинского района. В пункты временного размещения были переданы комплекты детской литературы, игрушек и сладостей, которые собрали учителя и родители учеников московской школы №534. Издательский совет передал в ПВР Курска более 5 тысяч книг - духовную и детскую литературу. В поездке приняли участие заместитель председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Виктор Николаев и поэт, гендиректор международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Александр Орлов.

https://ria.ru/20240823/chernyshenko-1968157336.html

https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html

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курская область, россия, николай иванов, александр орлов, русская православная церковь, курск, вооруженные силы рф